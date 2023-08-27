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Україна буде країною номер один у військових технологіях - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський переконаний, що одним із перспективних напрямів розвитку України зараз і після нашої перемоги будуть виробництва, пов’язані з безпекою та безпековими технологіями. Про це він заявив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, повідомляє УНН

Цитата

«Можливості в Україні великі: від технологій до агропромислового комплексу. Зараз новий напрям, у якому ми номер один, – це безпековий напрям», – заявив Зеленський, відповідаючи на запитання, як він бачить економічний розвиток України.

Президент розповів, що Київ відгукнувся на запит партнерів щодо проведення форуму в галузі military tech, який відбудеться в Україні у жовтні. Зеленський не виключив можливості підписання контрактів під час форуму.

Крім того, голова держави зазначив, що Україна вже відродила лінії оборонно-промислового комплексу та виготовляє низку устаткування зразка НАТО.

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«Це має велике значення, що ми є випробувачем, піонером – у хорошому сенсі цього слова – початку й застосування багатьох видів амуніції. Сучасних. Для багатьох бізнесменів світу це великий приклад. Я думаю, в цьому напрямі – military tech, у діджитал – ми в цьому напрямі будемо номер один. Принаймні на Європейському континенті», – розповів Зеленський.

Крім того, на підприємствах «Укроборонпрому» запущено кілька програм, зокрема ракетних. Зеленський зазначив, що нині Україна виробляє «нептуни», «стугни», «корсари», і обсяги цього виробництва значно зростають.

«Просто колосальні цифри, які постійно на фронті, яких постійно потребують, які схвалюють наші військові, і їм хочеться іще більше, але ви навіть не уявляєте, яку кількість ми будуємо. Просто велику, дуже велику», – зазначив Президент.

Також, за словами Глави держави, Україна налагодила виробництво артилерії натовського зразка.

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Глава держави також нагадав про налагодження виробництва великої кількості дронів, яке розвивається. Однак Зеленський висловив думку, що потрібен розвиток не лише державного виробництва, а й приватного.

Зеленський переконаний, що після перемоги в Україну прийде багато технологій та інвестицій.

«Прийде в економіку держави і від ЄС, і від Сполучених Штатів, просто від друзів. Є інвестиції, повірте. Ми говоримо з різними країнами з інших континентів, великими державами, потужними, незалежними – вони не входять до будь-яких союзів, однак вони сьогодні нас підтримують не дуже публічно – вони зможуть зайти у фундаментальні економічні сектори України, енергетичні. Це серйозні інвестиції», – зазначив президент.

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