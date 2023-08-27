Украина будет страной номер один в военных технологиях - Зеленский

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«Возможности в Украине большие: от технологий до агропромышленного комплекса. Сейчас новое направление, в котором мы номер один, – это направление безопасности», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос, как он видит экономическое развитие Украины.

Президент рассказал, что Киев откликнулся на запрос партнеров о проведении форума в области military tech, который состоится в Украине в октябре. Зеленский не исключил возможности подписания контрактов во время форума.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина уже возродила линии оборонно-промышленного комплекса и производит ряд оборудования образца НАТО.

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«Это имеет большое значение, что мы являемся испытателем, пионером – в хорошем смысле этого слова – начала и применения многих видов амуниции. Современных. Для многих бизнесменов мира это большой пример. Я думаю, в этом направлении – military tech, в диджитал – мы в этом направлении будем номер один. По крайней мере на Европейском континенте», – рассказал Зеленский.

Кроме того, на предприятиях «Укроборонпрома» запущено несколько программ, в том числе ракетных. Зеленский отметил, что сейчас Украина производит «нептуны», «стугны», «корсары», и объемы этого производства значительно возрастают.

«Просто колоссальные цифры, которые постоянно на фронте, в которых постоянно нуждаются, которые одобряют наши военные, и им хочется еще больше, но вы даже не представляете, какое количество мы строим. Просто большое, очень большое», – отметил Президент.

Также, по словам Главы государства, Украина наладила производство артиллерии натовского образца.

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Глава государства также напомнил о налаживании производства большого количества дронов, которое развивается. Однако Зеленский высказал мнение, что нужно развитие не только государственного производства, но и частного.

Зеленский убежден, что после победы в Украину придет много технологий и инвестиций.

«Придет в экономику государства и от ЕС, и от Соединенных Штатов, просто от друзей. Есть инвестиции, поверьте. Мы говорим с разными странами с других континентов, большими государствами, мощными, независимыми – они не входят в какие-либо союзы, однако они сегодня нас поддерживают не очень публично – они смогут зайти в фундаментальные экономические секторы Украины, энергетические. Это серьезные инвестиции», – отметил президент.