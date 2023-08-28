Зеленский рассказал, продавал ли "Укроборонпром" вооружение во время полномасштабной войны

Детали

Зеленский прокомментировал мнение, что "Укроборонпром" "не справился со своими задачами": "Вопрос не в названии "Укроборонпром". Это название с историей и не очень чистой. Поэтому и отношение людей абсолютно справедливое, потому что они не знают, какие там были движения, изменения. "Укроборонпром" – это большое количество предприятий, которые 24 на 7 работали под обстрелами. По-разному".

По словам президента, "в разные времена" "Укроборонпром" заключал различные контракты, в частности продавали оружие за границу, "особенно в азиатские государства". Он добавил, что на этом было много взяточничества. В то же время глава государства подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения из Украины "ничего не выехало".

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"Во время войны ничего не продавали. Даже, если где-то что-то подписывали, я давал по рукам. Ничего не уехало. А там, где что-то вдруг делали незаконные цепи, то там разбирались по закону, но жестко. Это большая коррупция, которая может ударить по нашему оборонному комплексу.

С партнерами я имел звонки. Я просил, чтобы они нас простили за нарушение контрактов, когда, например, танки не доезжали до партнеров, потому что они нам были нужны, хотя были сроки поставок и тому подобное. Шла большая работа", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что одним из перспективных направлений развития Украины сейчас и после нашей победы будут производства, связанные с безопасностью и технологиями безопасности.