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Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю

Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Пілотований корабель Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем місії Crew-1 повернувся на Землю та успішно приводнився в Атлантичний океан, пише УНН з посиланням на ресурси Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Деталі

Приводнення корабля під назвою Resilience з чотирма астронавтами на борту — американцями Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Вокером і японцем Соїті Ногуті сталося біля узбережжя штату Флорида в Мексиканській затоці в 2:57 за місцевим часом (9:57 за київським часом).

О 03:35 за Києвом апарат відокремився від Міжнародної космічної станції (МКС) і почав своє повернення на Землю, яке зайняло близько семи годин. Як наголошується на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору, в останній раз приводнення корабля в нічних умовах з американськими астронавтами на борту сталося 27 грудня 1968 року, коли повернувся після обльоту Місяця корабель “Аполлон-8” з астронавтами NASA Френком Борманом, Джеймсом Ловелом і Вільямом Андерсом, який приводнився в Тихому океані.

The hatch of @SpaceX ’s Dragon Resilience spacecraft is open!

Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover , @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX

— NASA (@NASA) May 2, 2021

Раніше

Екіпаж місії Crew-1 прибув на МКС в листопаді і приєднався до росіян Сергію Рижикова (командир МКС-64), Сергія Кудь-Свєрчкова і американки Кетлін Рубінс, які несли вахту на станції з 14 жовтня 2020 року в складі 64-ої основної експедиції і 17 квітня повернулися на Землю на спусковому апараті пілотованого космічного корабля “Союз МС-17”.

24 квітня до МКС пристикувався інший пілотований корабель Crew Dragon з астронавтами NASA Шейном Кімброу і Меган Макартур, астронавтом Європейського космічного агентства Тома Песке і астронавтом Японського агентства аерокосмічних досліджень Акіхіко Хосіде. Їм належить провести на орбіті близько шести місяців.

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