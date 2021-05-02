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Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Киев  •  УНН

 • 19420 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-1 вернулся на Землю, успешно приводнившись в Атлантический океан, пишет УНН со ссылкой на ресурсы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Детали

Приводнение корабля под названием Resilience с четырьмя астронавтами на борту — американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло у побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 по киевскому времени).

В 03:35 по Киеву аппарат отделился от Международной космической станции (МКС) и начал свое возвращение на Землю, которое заняло около семи часов. Как отмечается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, в последний раз приводнение корабля в ночных условиях с американскими астронавтами на борту произошло 27 декабря 1968 года, когда возвратившийся после облета Луны корабль “Аполлон-8” с астронавтами NASA Фрэнком Борманом, Джеймсом Ловеллом и Уильямом Андерсом приводнился в Тихом океане.

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!

 Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX

— NASA (@NASA) May 2, 2021

Ранее

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре и присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несли вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции и 17 апреля вернулись на Землю на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля “Союз МС-17”.

24 апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.

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