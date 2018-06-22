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Конгресмени США відклали голосування по імміграційному законопроекту на наступний тиждень

Конгресмени США відклали голосування по імміграційному законопроекту на наступний тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Керівництву республіканців у Палаті представників Конгресу США не вдалося домогтися прийняття у четвер хоча б одного з двох запропонованих імміграційних законопроектів. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріали засідання Конгресу США.

Обидва варіанти були розроблені однопартійцями президента Дональда Трампа і не влаштовували багато в чому його політичних опонентів — демократів. Один із законопроектів, який місцеві коментатори назвали “вкрай консервативним”, був відкинутий при голосуванні — 231 конгресмен виступив проти, 193 підтримали. При цьому для схвалення документа потрібні 218 голосів.

До другого — “більш помірного” — у багатьох законодавців теж виникли питання. Його текст на 300 сторінках був представлений для вивчення тільки у вівторок, і ряд конгресменів зажадав більше часу, щоб ознайомитися з усіма положеннями. Спочатку спікер Палати представників республіканець Пол Райан оголосив, що голосування переноситься на п’ятницю, а потім, після кількох нарад з керівниками фракцій, визнав, що краще відкласти його на наступний тиждень. Будь-яку конкретну дату називати він не став.

Як зазначає в цьому зв’язку газета The Washington Post, навіть “помірний” законопроект “як і раніше викликає розбіжності серед конгресменів”. У ньому, зокрема, пропонується виділити 25 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, скасувати візову лотерею і ланцюгову міграцію, відкрити шлях до отримання громадянства для так званих “мрійників” — 1,8 млн нелегальних іммігрантів, що потрапили в США дітьми та які проживають в країні з червня 2007 року, а також заборонити розлучення дітей з батьками під час арешту при спробі потайки пробратися через кордон.

Ряд республіканців-консерваторів, які наполягають на депортації з США приблизно 12 млн нелегалів, незадоволений тим, що “мрійники” не тільки залишаться в країні, а й отримають через кілька років громадянство. “Це не що інше, як амністія”, — заявив у четвер конгресмен Лу Барлетта. Демократи, які відчайдушно відстоюють права цих “мрійників”, в свою чергу, обурені тим, що законопроект призведе до скорочення числа законних іммігрантів. Не хочуть вони виділяти кошти і на стіну на південному кордоні.

Тому, як пише видання, “ні у кого в Палаті представників немає впевненості в тому, що законопроект набере необхідні 218 голосів і на наступному тижні”. “Більш того, якщо це станеться, то через Сенат він точно не пройде. Там у республіканців є всього 51 голос, а для проходження законопроекту потрібно 60”, — додала газета.

Як повідомляв УНН, Мексика направить в США делегацію для вивчення ситуації з мігрантами.

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