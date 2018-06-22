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Конгрессмены США отложили голосование по иммиграционному законопроекта на следующую неделю

Конгрессмены США отложили голосование по иммиграционному законопроекта на следующую неделю

Киев  •  УНН

 • 10339 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Руководству республиканцев в Палате представителей Конгресса США не удалось добиться принятия в четверг хотя бы одного из двух предложенных иммиграционных законопроектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материалы заседания Конгресса США.

Оба варианта были разработаны однопартийцами президента Дональда Трампа и не устраивали во многом его политических оппонентов — демократов. Один из законопроектов, который местные комментаторы назвали “крайне консервативным”, был отвергнут при голосовании — 231 конгрессмен выступил против, 193 поддержали. При этом для одобрения документа требуются 218 голосов.

Ко второму — “более умеренному” — у многих законодателей тоже возникли вопросы. Его текст на 300 страницах был представлен для изучения только во вторник, и ряд конгрессменов потребовал больше времени, чтобы ознакомиться со всеми положениями. Сначала спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан объявил, что голосование переносится на пятницу, а потом, после нескольких совещаний с руководителями фракций, признал, что лучше отложить его на следующую неделю. Какую-либо конкретную дату называть он не стал.

Как отмечает в этой связи газета The Washington Post, даже “умеренный” законопроект “по-прежнему вызывает разногласия среди конгрессменов”. В нем, в частности, предлагается выделить 25 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, упразднить визовую лотерею и цепную миграцию, открыть путь к получению гражданства для так называемых “мечтателей” — 1,8 млн нелегальных иммигрантов, попавших в США детьми и проживающих в стране с июня 2007 года, а также запретить разлучение детей с родителями при аресте при попытке тайком пробраться через границу.

Ряд республиканцев-консерваторов, настаивающих на депортации из США примерно 12 млн нелегалов, недоволен тем, что “мечтатели” не только останутся в стране, но и получат через несколько лет гражданство. “Это не что иное, как амнистия”, — заявил в четверг конгрессмен Лу Барлетта. Демократы, которые отчаянно отстаивают права этих “мечтателей”, в свою очередь, возмущены тем, что законопроект приведет к сокращению числа законных иммигрантов. Не хотят они выделять средства и на стену на южной границе.

Поэтому, как пишет издание, “ни у кого в Палате представителей нет уверенности в том, что законопроект наберет необходимые 218 голосов и на следующей неделе”. “Более того, если это произойдет, то через Сенат он точно не пройдет. Там у республиканцев есть всего 51 голос, а для прохождения законопроекта требуется 60”, — добавила газета.

Как сообщал УНН, Мексика направит в США делегацию для изучения ситуации с мигрантами.

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