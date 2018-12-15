Конфлікт на Донбасі завдає непропорційно великої шкоди літнім людям - звіт

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Ситуація на сході України завдає непропорційно великої шкоди людям похилого віку, особливо у зимовий період. Це стосується, зокрема, серйозної нестачі доходів через низький рівень пенсій, відсутністю доступу і труднощів з наданням медичної допомоги, відсутності підтримки для людей з обмеженими можливостями. Про це йдеться у звіті неурядової організації HelpAge International, яка опікується рівнем життя та реалізацією прав людей похилого віку, передає УНН.