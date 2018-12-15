Конфлікт на Донбасі завдає непропорційно великої шкоди літнім людям - звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Ситуація на сході України завдає непропорційно великої шкоди людям похилого віку, особливо у зимовий період. Це стосується, зокрема, серйозної нестачі доходів через низький рівень пенсій, відсутністю доступу і труднощів з наданням медичної допомоги, відсутності підтримки для людей з обмеженими можливостями. Про це йдеться у звіті неурядової організації HelpAge International, яка опікується рівнем життя та реалізацією прав людей похилого віку, передає УНН.
"Згідно з новою доповіддю ООН, конфлікт, що триває на сході України між урядом і збройними групами, завдає непропорційно великої шкоди людям похилого віку, особливо літнім жінкам і літнім людям з обмеженими можливостями", - вказали в організації.
Як зазначається, згідно з оцінками, 30% людей (понад один мільйон), на життя яких вплинув конфлікт з 2014 року, є людьми похилого віку.
"Цього року ми провели базове опитування 4595 літніх жінок і чоловіків у віці 60 років і старше, які живуть в межах 5 км від лінії зіткнення... Результати показують, що літні люди, особливо люди з інвалідністю, продовжують стикатися з серйозними проблемами", - йдеться у доповіді.
Вони включають:
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- Труднощі з тим, щоб покинути або уникнути бойових дій, що може привести до розлучення з сім'єю, соціального відчуження та ізоляції. Переважна більшість (96%) опитаних літніх людей стикаються з питаннями психічного здоров'я, пов'язаними з конфліктом.
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- Серйозна нестача доходів через низький рівень пенсій і труднощі з доступом до пунктів виплат через дискримінаційне ставлення і фізичні бар'єри. Майже кожна літня людина (99%), на яку вплинув конфлікт, покладається на пенсію як на основне джерело доходу, що означає, що ці бар'єри чинять значний вплив.
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- Відсутність доступу і труднощі з наданням медичної допомоги. Оскільки 97% опитаних мають хоча б одне хронічне захворювання, відсутність доступу до медичної допомоги є серйозною проблемою.
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- Погані умови життя і відсутність підтримки для людей з обмеженими можливостями. Більше половини (53%) людей похилого віку повідомили, що потребують допоміжних пристосувань, включаючи підтримувальні рами для ходіння, тростини і санітарні стільці.
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"Умови ще більше погіршуються з настанням зими і подальшими обмеженнями щодо доступу до соціальних прав і свободи пересування для людей, що живуть на сході України", - вказано у звіті.
В організації закликали гуманітарні організації працювати над тим, щоб літні люди були включені у коло тих, хто отримує допомогу, а уряд - усунути бар'єри для доступу до пенсій та інших соціальних виплат, а також послуг.
Нагадаємо, в ООН раніше заявили, що свої пенсії не отримують 63% людей з ОРДЛО.
Як повідомляв УНН, у Мінсоцполітики розповіли, коли уряд розгляне порядок виплати пенсій переселенцям.