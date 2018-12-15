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Конфликт на Донбассе наносит непропорционально большой вред пожилым людям - отчет

Киев • УНН

 • 10685 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Ситуация на востоке Украины наносит непропорционально большой вред людям пожилого возраста, особенно в зимний период. Это касается, в частности, серьезной нехватки доходов из-за низкого уровня пенсий, отсутствия доступа и трудностей с оказанием медицинской помощи, отсутствия поддержки для людей с ограниченными возможностями. Об этом говорится в отчете неправительственной организации HelpAge International, которая занимается вопросами уровня жизни и реализации прав пожилых людей, передает УНН.

Конфликт на Донбассе наносит непропорционально большой вред пожилым людям - отчет

"Согласно новому докладу ООН, продолжающийся конфликт на востоке Украины между правительством и вооруженными группами, наносит непропорционально большой вред людям пожилого возраста, особенно пожилым женщинам и пожилым людям с ограниченными возможностями", - указали в организации.

Как отмечается, по оценкам, 30% людей (более одного миллиона), на жизнь которых повлиял конфликт с 2014 года, являются пожилыми людьми.

"В этом году мы провели базовые опросы 4595 пожилых женщин и мужчин в возрасте 60 лет и старше, которые живут в пределах 5 км от линии соприкосновения... Результаты показывают, что пожилые люди, особенно люди с инвалидностью, продолжают сталкиваться с серьезными проблемами", - говорится в докладе.

Они включают:

  • Трудности с тем, чтобы покинуть или избежать боевых действий, что может привести к разделению с семьей, социальному отчуждению и изоляции. Подавляющее большинство (96%) опрошенных пожилых людей сталкиваются с вопросами психического здоровья, связанными с конфликтом.
  • Серьезная нехватка доходов из-за низкого уровня пенсий и трудности с доступом к пунктам выплат из-за дискриминационного отношения и физических барьеров. Почти каждый пожилой человек (99%), на которого повлиял конфликт, полагается на пенсию как на основной источник дохода, что означает, что эти барьеры оказывают значительное влияние.
  • Отсутствие доступа и трудности с оказанием медицинской помощи. Поскольку 97% опрошенных имеют хотя бы одно хроническое заболевание, отсутствие доступа к медицинской помощи является серьезной проблемой.
  • Плохие условия жизни и отсутствие поддержки для людей с ограниченными возможностями. Более половины (53%) пожилых людей сообщили, что нуждаются во вспомогательных приспособлениях, включая поддерживающие рамы для ходьбы, трости и санитарные стулья.

"Условия еще больше ухудшаются с наступлением зимы и последующими ограничениями по доступу к социальным правам и свободе передвижения для людей, живущих на востоке Украины", - указано в отчете.

В организации призвали гуманитарные организации работать над тем, чтобы пожилые люди были включены в круг тех, кто получает помощь, а правительство - устранить барьеры для доступа к пенсиям и других социальных выплат, а также услуг.

Напомним, в ООН ранее заявили, что свои пенсии не получают 63% людей с ОРДЛО.

Как сообщал УНН, в Минсоцполитики рассказали, когда правительство рассмотрит порядок выплаты пенсий переселенцам.

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