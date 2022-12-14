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Meta звинуватили у поширенні мови ненависті в Африці та вимагають 2 млрд дол. - Bloomberg

Meta звинуватили у поширенні мови ненависті в Африці та вимагають 2 млрд дол. - Bloomberg

Київ • УНН

 • 478353 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Корпорація Meta зіткнулася з позовом у високому суді Кенії, у якому компанію через недостатню модерацію контенту у Facebook звинувачують у розпалюванні ненависті та підбурюванні до насильства в Африці та вимагають від неї приблизно два мільярди доларів для відшкодування збитків. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на судові документи, інформує УНН.

Деталі

Як зазначається, позов подали ефіопські дослідники Абрхам Меарег та Фіссеха Текле, а також кенійська правозахисна група Katiba Institute за підтримки некомерційної організації Foxglove. Згідно з документами, отця Меарега, професора хімії Меарега Амаре, було вбито біля свого будинку в листопаді 2021 року після серії ненависницьких публікацій у соцмережі, у яких містилися заклики до нападу на нього.

Автори петиції стверджують, що громадськість потребує захисту від «жахливої нездатності Facebook боротися з насильством на своїй платформі», більше того, дизайн «пропагує та надає пріоритет ненависті, підбурюванню та небезпечному контенту».

Автори петиції хочуть, щоб Meta вкладала більше коштів у модерацію контенту, орієнтованого на Африку, Латинську Америку та Близький Схід, особливо у країнах, які "вразливі для воєн, конфліктів, етнічних чисток та геноциду". Вони також закликають Meta забезпечити кращу оплату та умови роботи модераторам контенту, орієнтованого на ці регіони, та створити фонд відшкодування збитків обсягом 250 мільярдів кенійських шилінгів (близько двох мільярдів доларів) для жертв ненависті та насильства, що розпалюються у Facebook.

Своєю чергою, у заяві корпорації, яку цитує агентство, Meta заявляє, що вживає заходів в Ефіопії для боротьби з контентом, який порушує правила.

«Відгуки від місцевих організацій громадянського суспільства та міжнародних інституцій спрямовують нашу роботу з безпеки в Ефіопії. Ми наймаємо персонал із знаннями та досвідом місцевих питань і продовжуємо розвивати наші можливості для виявлення вмісту, що порушують правила, найбільш поширеними мовами країни, включаючи амхарську, оромо, сомалійську та тигринью», - ідеться у повідомленні. 

Доповнення

Корпорація Meta пригрозила видалити контент новин з Facebook у США. Такі загрози викликані можливим ухваленням закону, який дозволить паблішерам регулювати ціни на надання контенту.

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