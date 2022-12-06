Meta погрожує видалити з Facebook усі новини американських ЗМІ

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27441 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 60558 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 98212 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 148496 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 173179 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 351223 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 221294 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193822 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 332506 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459159 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

31 березня, 16:53 • 29257 перегляди

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

31 березня, 17:27 • 22421 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 21659 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 23589 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 20973 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 351229 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 332509 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 549206 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 679457 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 698817 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78352 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115425 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200401 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226371 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219392 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Meta погрожує видалити з Facebook усі новини американських ЗМІ

Meta погрожує видалити з Facebook усі новини американських ЗМІ

Київ • УНН

 • 849496 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Корпорація Meta пригрозила видалити контент новин з Facebook у США. Такі загрози викликані можливим ухваленням закону, який дозволить паблішерам регулювати ціни на надання контенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Ухвалення аналогічного закону в Австралії минулого року призвело до зупинки публікації новин у Facebook, що, проте, тривало недовго.

Деталі

Meta стверджує, що їх платформа, по суті, забезпечує збільшення трафіку для агентств новин, що зазнають труднощів. Компанія заявила, що видавці розміщують свій контент на Facebook, тому що "це приносить їм прибуток".

Закон, відомий як Закон про конкуренцію та збереження журналістських матеріалів (JCPA), був представлений у Конгресі та користується підтримкою обох партій.

Його норми дадуть видавцям і мовникам більше можливостей вести колективні переговори з компаніями, які працюють у соціальних мережах, для більшої частки доходів від реклами.

Медіа-компанії заявляють, що Meta заробляє величезні суми грошей на статтях новин, розміщених на платформі. Однак у Meta стверджують, що це неправда і що вони приносять користь паблішерам, залучаючи трафік на сайти новин.

Представник Meta Енді Стоун заявила: «Якщо Конгрес ухвалить непродуманий закон про журналістику в межах законодавства про національну безпеку, ми будемо змушені розглянути можливість повного видалення новин із нашої платформи».

Meta також стверджує, що обмін новинами на Facebook становить лише частину її прибутків.

Контекст

Аналогічний австралійський закон, який набув чинності в березні 2021 року, призвів до короткочасного відключення стрічок новин Facebook в країні.

Компанія швидко скасувала це рішення після широкомасштабної критики. 

У заяві до австралійського законопроекту представник Meta сказав: «Для Facebook бізнес-вигода від новин мінімальна. Новини становлять менше ніж 4% контенту, який люди бачать у своїй стрічці».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,702.20
Золото
$3,165.94
Tesla
$258.01
Brent
$74.83
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85