Meta погрожує видалити з Facebook усі новини американських ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Корпорація Meta пригрозила видалити контент новин з Facebook у США. Такі загрози викликані можливим ухваленням закону, який дозволить паблішерам регулювати ціни на надання контенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Ухвалення аналогічного закону в Австралії минулого року призвело до зупинки публікації новин у Facebook, що, проте, тривало недовго.
Деталі
Meta стверджує, що їх платформа, по суті, забезпечує збільшення трафіку для агентств новин, що зазнають труднощів. Компанія заявила, що видавці розміщують свій контент на Facebook, тому що "це приносить їм прибуток".
Закон, відомий як Закон про конкуренцію та збереження журналістських матеріалів (JCPA), був представлений у Конгресі та користується підтримкою обох партій.
Його норми дадуть видавцям і мовникам більше можливостей вести колективні переговори з компаніями, які працюють у соціальних мережах, для більшої частки доходів від реклами.
Медіа-компанії заявляють, що Meta заробляє величезні суми грошей на статтях новин, розміщених на платформі. Однак у Meta стверджують, що це неправда і що вони приносять користь паблішерам, залучаючи трафік на сайти новин.
Представник Meta Енді Стоун заявила: «Якщо Конгрес ухвалить непродуманий закон про журналістику в межах законодавства про національну безпеку, ми будемо змушені розглянути можливість повного видалення новин із нашої платформи».
Meta також стверджує, що обмін новинами на Facebook становить лише частину її прибутків.
Контекст
Аналогічний австралійський закон, який набув чинності в березні 2021 року, призвів до короткочасного відключення стрічок новин Facebook в країні.
Компанія швидко скасувала це рішення після широкомасштабної критики.
У заяві до австралійського законопроекту представник Meta сказав: «Для Facebook бізнес-вигода від новин мінімальна. Новини становлять менше ніж 4% контенту, який люди бачать у своїй стрічці».