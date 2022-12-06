Meta угрожает удалить из Facebook все новости американских СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Корпорация Meta пригрозила удалить контент новостей из Facebook в США. Такие угрозы вызваны возможным принятием закона, который позволит паблишерам регулировать цены на предоставление контента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Принятие аналогичного закона в Австралии в прошлом году привело к остановке публикации новостей в Facebook, что, однако, продолжалось недолго.
Детали
Meta утверждает, что их платформа, по сути, обеспечивает увеличение трафика для новостных агентств, испытывающих трудности. Компания заявила, что издатели размещают свой контент на Facebook, потому что «это приносит им прибыль».
Закон, известный как Закон о конкуренции и сохранении журналистских материалов (JCPA), был представлен в Конгрессе и пользуется поддержкой обеих партий.
Его нормы дадут издателям и вещателям больше возможностей вести коллективные переговоры с компаниями, работающими в социальных сетях, для получения большей доли доходов от рекламы.
Медиа-компании заявляют, что Meta зарабатывает огромные суммы денег на новостных статьях, размещенных на платформе. Однако в Meta утверждают, что это неправда и что это они приносят пользу паблишерам, привлекая трафик на сайты новостей.
Представитель Meta Энди Стоун заявила: «Если Конгресс примет непродуманный закон о журналистике в рамках законодательства о национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность полного удаления новостей с нашей платформы».
Meta также утверждает, что обмен новостями на Facebook составляет лишь часть ее доходов.
Контекст
Аналогичный австралийский закон, вступивший в силу в марте 2021 года, привел к кратковременному отключению лент новостей Facebook в стране.
Компания быстро отменила это решение после широкомасштабной критики.
В заявлении к австралийскому законопроекту представитель Meta сказал: «Для Facebook бизнес-выгода от новостей минимальна. Новости составляют менее 4% контента, который люди видят в своей ленте».