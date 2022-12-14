Meta обвинили в распространении языка ненависти в Африке и требуют 2 млрд долл. - Bloomberg

Детали



Как отмечается, иск подали эфиопские исследователи Абрхам Меарег и Фиссеха Текле, а также кенийская правозащитная группа Katiba Institute при поддержке некоммерческой организации Foxglove. Согласно документам, отец Меарег, профессор химии Меарег Амаре, был убит возле своего дома в ноябре 2021 года после серии ненавистнических публикаций в соцсети, в которых содержались призывы к нападению на него.

Авторы петиции утверждают, что общественность нуждается в защите от «ужасной неспособности Facebook бороться с насилием на своей платформе», более того, дизайн «пропагандирует и придает приоритет ненависти, подстрекательству и опасному контенту».

Авторы петиции хотят, чтобы Meta вкладывала больше средств в модерацию контента, ориентированного на Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток, особенно в странах, которые "уязвимы для войн, конфликтов, этнических чисток и геноцида". Они также призывают Meta обеспечить лучшую оплату и условия работы модераторам контента, ориентированного на эти регионы, и создать фонд возмещения ущерба в размере 250 миллиардов кенийских шиллингов (около двух миллиардов долларов) для жертв ненависти и насилия, разжигаемых в Facebook.

В свою очередь, в заявлении корпорации, которое цитирует агентство, Meta заявляет, что принимает меры в Эфиопии для борьбы с контентом, нарушающим правила.

«Отзывы местных организаций гражданского общества и международных институтов направляют нашу работу по безопасности в Эфиопии. Мы нанимаем персонал со знаниями и опытом местных вопросов и продолжаем развивать наши возможности для выявления содержимого, нарушающего правила, на наиболее распространенных языках страны, включая амхарский, оромо, сомалийский и тигринью», - говорится в сообщении.

Дополнение

Корпорация Meta пригрозила удалить контент новостей из Facebook в США. Такие угрозы вызваны возможным принятием закона, который позволит паблишерам регулировать цены на предоставление контента.