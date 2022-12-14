Meta обвинили в распространении языка ненависти в Африке и требуют 2 млрд долл. - Bloomberg

ukru
Эксклюзив
16:00 • 17964 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 84809 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 110002 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104834 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100407 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 81792 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109869 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135592 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122815 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136375 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 68519 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 114763 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 129184 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125958 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110667 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223745 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 254372 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 193205 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198857 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234331 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 52208 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110667 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117374 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125095 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140311 просмотра
Актуальное
Meta обвинили в распространении языка ненависти в Африке и требуют 2 млрд долл. - Bloomberg

Meta обвинили в распространении языка ненависти в Африке и требуют 2 млрд долл. - Bloomberg

Киев • УНН

 • 478353 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Корпорация Meta столкнулась с иском в высоком суде Кении, в котором компанию из-за недостаточной модерации контента в Facebook обвиняют в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию в Африке и требуют от нее примерно два миллиарда долларов  для возмещения ущерба. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы, сообщает УНН.

Детали 

Как отмечается, иск подали эфиопские исследователи Абрхам Меарег и Фиссеха Текле, а также кенийская правозащитная группа Katiba Institute при поддержке некоммерческой организации Foxglove. Согласно документам, отец Меарег, профессор химии Меарег Амаре, был убит возле своего дома в ноябре 2021 года после серии ненавистнических публикаций в соцсети, в которых содержались призывы к нападению на него.

Авторы петиции утверждают, что общественность нуждается в защите от «ужасной неспособности Facebook бороться с насилием на своей платформе», более того, дизайн «пропагандирует и придает приоритет ненависти, подстрекательству и опасному контенту».

Авторы петиции хотят, чтобы Meta вкладывала больше средств в модерацию контента, ориентированного на Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток, особенно в странах, которые "уязвимы для войн, конфликтов, этнических чисток и геноцида". Они также призывают Meta обеспечить лучшую оплату и условия работы модераторам контента, ориентированного на эти регионы, и создать фонд возмещения ущерба в размере 250 миллиардов кенийских шиллингов (около двух миллиардов долларов) для жертв ненависти и насилия, разжигаемых в Facebook. 

В свою очередь, в заявлении корпорации, которое цитирует агентство, Meta заявляет, что принимает меры в Эфиопии для борьбы с контентом, нарушающим правила.

«Отзывы местных организаций гражданского общества и международных институтов направляют нашу работу по безопасности в Эфиопии. Мы нанимаем персонал со знаниями и опытом местных вопросов и продолжаем развивать наши возможности для выявления содержимого, нарушающего правила, на наиболее распространенных языках страны, включая амхарский, оромо, сомалийский и тигринью», - говорится в сообщении. 

Дополнение

Корпорация Meta пригрозила удалить контент новостей из Facebook в США. Такие угрозы вызваны возможным принятием закона, который позволит паблишерам регулировать цены на предоставление контента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы