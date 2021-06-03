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Компанії Білла Гейтса та Воррена Баффета побудують у Вайомінгу реактор на швидких нейтронах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Енергетичні компанії засновника Microsoft Білла Гейтса і глави інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Воррена Баффета побудують в штаті Вайомінг ядерний реактор нового типу — на швидких нейтронах з натрієвим теплоносієм. Презентація проекту, як повідомила в четвер британська газета The Guardian, відбулася на прес-конференції, організованій в середу в місті Шайєнн (Вайомінг), пише УНН.

Компанії Білла Гейтса та Воррена Баффета побудують у Вайомінгу реактор на швидких нейтронах

Деталі

“Ми думаємо, що (технологія) Natrium (створення реакторів на швидких нейтронах) радикально змінить правила гри в енергетичній галузі”, — наводить видання слова Гейтса, який звернувся до учасників прес-конференції по відеозв’язку.

“Це наш найбільш швидкий і екологічно чистий курс до досягнення (в штаті) негативного рівня емісії вуглецю, — цитує газета губернатора Вайомінгу Марка Гордона. — Ядерна енергетика, безсумнівно, є частиною моєї комплексної стратегії в енергозабезпеченні (штату)”.

На прес-конференції було заявлено, що точне місце розміщення демонстраційної установки нового реактора буде, як очікується, оголошено до кінця року. У реалізації проекту візьмуть участь компанія TerraPower, належить Гейтсу і компанія PacifiCorp, що знаходиться у власності Баффета. Майбутній реактор, спорудження якого обійдеться, за даними TerraPower, в суму близько 1 млрд доларів, зможе на піку попиту виробляти до 500 МВт електроенергії. За словами генерального директора цієї компанії Кріса Левека, на будівництво демонстраційної установки реактора буде потрібно сім років.

“У 2030-х роках ми будемо мати потребу в такого роду енергії”, — заявив він журналістам.

Невеликі реактори на швидких нейтронах, пише видання, використовують інше, відмінне від традиційних ядерних реакторів паливо — більш збагачене. Ця технологія вважається більш екологічно чистою, але, як попереджають експерти, таке підвищене збагачення палива робить його значно більш “привабливим” для бойовиків і терористів, які прагнуть створити ядерну зброю.

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