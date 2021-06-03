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Компании Билла Гейтса и Уоррена Баффета построят в Вайоминге реактор на быстрых нейтронах

Киев • УНН

 • 14903 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Энергетические компании основателя Microsoft Билла Гейтса и главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета построят в штате Вайоминг ядерный реактор нового типа — на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Презентация проекта, как сообщила в четверг британская газета The Guardian, состоялась на пресс-конференции, организованной в среду в городе Шайенн (Вайоминг), пишет УНН.

Компании Билла Гейтса и Уоррена Баффета построят в Вайоминге реактор на быстрых нейтронах

Детали

“Мы думаем, что (технология) Natrium (создание реакторов на быстрых нейтронах) радикально изменит правила игры в энергетической отрасли”, — приводит издание слова Гейтса, обратившегося к участникам пресс-конференции по видеосвязи.

“Это наш наиболее быстрый и экологически чистый курс к достижению (в штате) отрицательного уровня эмиссии углерода, — цитирует газета губернатора Вайоминга Марка Гордона. — Ядерная энергетика, несомненно, является частью моей комплексной стратегии в энергообеспечении (штата)”.

На пресс-конференции было заявлено, что точное место размещения демонстрационной установки нового реактора будет, как ожидается, объявлено к концу года. В реализации проекта примут участие принадлежащая Гейтсу компания TerraPower и находящаяся в собственности Баффета компания PacifiCorp. Будущий реактор, сооружение которого обойдется, по данным TerraPower, в сумму около 1 млрд долларов, сможет на пике спроса вырабатывать до 500 МВт электроэнергии. По словам генерального директора этой компании Криса Левека, на строительство демонстрационной установки реактора потребуется семь лет.

“В 2030-х годах мы будем нуждаться в такого рода энергии”, — заявил он журналистам.

Небольшие реакторы на быстрых нейтронах, пишет издание, используют иное, отличное от традиционных ядерных реакторов топливо — более обогащенное. Эта технология считается более экологически чистой, но, как предупреждают эксперты, такое повышенное обогащение топлива делает его значительно более “привлекательным” для боевиков и террористов, стремящихся создать ядерное оружие.

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