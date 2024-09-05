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Актуальне
Комітети ВР рекомендували нових міністрів для призначення

Комітети ВР рекомендували нових міністрів для призначення

Київ • УНН

 • 32673 перегляди

Парламентські комітети погодили кандидатури на посади міністрів в уряді України. Рекомендовано призначення нових очільників для 8 міністерств та відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук.

Через парламентські комітети пройшли кадрові призначення в уряд, погоджено низку кандидатур на посади міністрів, повідомив у четвер представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Мельничука, комітети ВР ухвалили наступні рішення:

  • Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР призначити Наталію Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів України. 
  • Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ВР призначити Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України. 
  • Комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування рекомендував ВР призначити Світлану Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. 
  • Комітет ВР з питань молоді і спорту рекомендував ВР призначити Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України. 
  • Комітет ВР з питань правової політики рекомендував ВР призначити Ольгу Стефанішину на посаду віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України. Комітет ВР з питань інтеграції України до ЄС рекомендував ВР призначити Ольгу Стефанішину на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністра юстиції України.
  • Комітет ВР з питань економічного розвитку рекомендував ВР призначити Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. 
  • Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики рекомендував ВР призначити Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства України. 
  • Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВР призначити Олексія Кулебу на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України. 

Також, з його слів, на засіданні комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, ухвалено рішення рекомендувати ВР прийняти відставку віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

До Ради надійшли подання про призначення нових міністрів - представник уряду05.09.24, 08:37 • 25756 переглядiв

Тим часом, на сайті ВР почали з'являтися зареєстровані відповідні проекти постанов, про внесення яких у парламент напередодні повідомив Мельничук:

  • 12018 - про призначення Сметаніна Г.В. на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України
  • 12017 - про призначення Калмикової Н.В. на посаду міністра у справах ветеранів України 
  • 12016 - про призначення Бідного М.В. на посаду міністра молоді та спорту України
  • 12015 - про призначення Кулеби О.В. на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України
  • 12014 - про призначення Коваля В.С. на посаду міністра аграрної політики та продовольства України
  • 12013 - про призначення Гринчук С.В. на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України
  • 12012 - про призначення Точицького М.С. на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України
  • 12011 - про відставку віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук І.А.

Сьогодні у Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільнення та призначення нових міністрів - нардеп05.09.24, 09:02 • 22984 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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