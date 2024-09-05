Комітети ВР рекомендували нових міністрів для призначення
Київ • УНН
Парламентські комітети погодили кандидатури на посади міністрів в уряді України. Рекомендовано призначення нових очільників для 8 міністерств та відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук.
Через парламентські комітети пройшли кадрові призначення в уряд, погоджено низку кандидатур на посади міністрів, повідомив у четвер представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Мельничука, комітети ВР ухвалили наступні рішення:
- Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР призначити Наталію Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів України.
- Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ВР призначити Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України.
- Комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування рекомендував ВР призначити Світлану Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
- Комітет ВР з питань молоді і спорту рекомендував ВР призначити Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України.
- Комітет ВР з питань правової політики рекомендував ВР призначити Ольгу Стефанішину на посаду віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції України. Комітет ВР з питань інтеграції України до ЄС рекомендував ВР призначити Ольгу Стефанішину на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністра юстиції України.
- Комітет ВР з питань економічного розвитку рекомендував ВР призначити Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
- Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики рекомендував ВР призначити Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.
- Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВР призначити Олексія Кулебу на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України.
Також, з його слів, на засіданні комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, ухвалено рішення рекомендувати ВР прийняти відставку віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
До Ради надійшли подання про призначення нових міністрів - представник уряду05.09.24, 08:37 • 25756 переглядiв
Тим часом, на сайті ВР почали з'являтися зареєстровані відповідні проекти постанов, про внесення яких у парламент напередодні повідомив Мельничук:
- 12018 - про призначення Сметаніна Г.В. на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України
- 12017 - про призначення Калмикової Н.В. на посаду міністра у справах ветеранів України
- 12016 - про призначення Бідного М.В. на посаду міністра молоді та спорту України
- 12015 - про призначення Кулеби О.В. на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України
- 12014 - про призначення Коваля В.С. на посаду міністра аграрної політики та продовольства України
- 12013 - про призначення Гринчук С.В. на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України
- 12012 - про призначення Точицького М.С. на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України
- 12011 - про відставку віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук І.А.
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