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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Комитеты ВР рекомендовали новых министров для назначения

Комитеты ВР рекомендовали новых министров для назначения

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 08:39  •  15419 просмотра

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Парламентские комитеты согласовали кандидатуры на должности министров в правительстве Украины. Рекомендовано назначение новых руководителей для 8 министерств и отставку вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Через парламентские комитете прошли кадровые назначения в правительство, согласован ряд кандидатур на должности министров, сообщил в четверг представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Мельничука, комитеты ВР приняли следующие решения:

  • Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР назначить Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины. 
  • Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ВР назначить Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины. 
  • Комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал ВР назначить Светлану Гринчук на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. 
  • Комитет ВР по вопросам молодежи и спорта рекомендовал ВР назначить Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта Украины. 
  • Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал ВР назначить Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины. Комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал ВР назначить Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины.
  • Комитет ВР по вопросам экономического развития рекомендовал ВР назначить Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. 
  • Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал ВР назначить Виталия Коваля на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины. 
  • Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВР назначить Алексея Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины. 

Также, по его словам, на заседании комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, принято решение рекомендовать ВР принять отставку вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

До Ради надійшли подання про призначення нових міністрів - представник уряду5 сентября 2024, 05:37 • 23801 просмотр

Тем временем, на сайте ВР начали появляться зарегистрированные соответствующие проекты постановлений, о внесении которых в парламент накануне сообщил Мельничук:

  • 12017 - о назначении Калмыковой Н.В. на должность министра по делам ветеранов Украины 
  • 12016 - о назначении Бедного Н.В. на должность министра молодежи и спорта Украины
  • 12015 - о назначении Кулебы А.В. на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины
  • 12014 - о назначении Коваля В.С. на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины
  • 12013 - о назначении Гринчук С.В. на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
  • 12012 - о назначении Точицкого Н.С. на должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины
  • 12011 - об отставке вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук И.А.

Сьогодні у Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільнення та призначення нових міністрів - нардеп5 сентября 2024, 06:02 • 20863 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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