Комитеты ВР рекомендовали новых министров для назначения

Через парламентские комитете прошли кадровые назначения в правительство, согласован ряд кандидатур на должности министров, сообщил в четверг представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Мельничука, комитеты ВР приняли следующие решения:

Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР назначить Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины.

Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ВР назначить Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал ВР назначить Светлану Гринчук на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Комитет ВР по вопросам молодежи и спорта рекомендовал ВР назначить Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта Украины.

Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал ВР назначить Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины. Комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал ВР назначить Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины.

Комитет ВР по вопросам экономического развития рекомендовал ВР назначить Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал ВР назначить Виталия Коваля на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВР назначить Алексея Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины.

Также, по его словам, на заседании комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, принято решение рекомендовать ВР принять отставку вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

До Ради надійшли подання про призначення нових міністрів - представник уряду

Тем временем, на сайте ВР начали появляться зарегистрированные соответствующие проекты постановлений, о внесении которых в парламент накануне сообщил Мельничук:

12017 - о назначении Калмыковой Н.В. на должность министра по делам ветеранов Украины

12016 - о назначении Бедного Н.В. на должность министра молодежи и спорта Украины



12015 - о назначении Кулебы А.В. на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины

12014 - о назначении Коваля В.С. на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины

12013 - о назначении Гринчук С.В. на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

12012 - о назначении Точицкого Н.С. на должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины

12011 - об отставке вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук И.А.

Сьогодні у Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільнення та призначення нових міністрів - нардеп