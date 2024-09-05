Комитеты ВР рекомендовали новых министров для назначения
Киев • УНН
Парламентские комитеты согласовали кандидатуры на должности министров в правительстве Украины. Рекомендовано назначение новых руководителей для 8 министерств и отставку вице-премьер-министра Ирины Верещук.
Через парламентские комитете прошли кадровые назначения в правительство, согласован ряд кандидатур на должности министров, сообщил в четверг представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, комитеты ВР приняли следующие решения:
- Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР назначить Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины.
- Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ВР назначить Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.
- Комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал ВР назначить Светлану Гринчук на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
- Комитет ВР по вопросам молодежи и спорта рекомендовал ВР назначить Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта Украины.
- Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал ВР назначить Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины. Комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал ВР назначить Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины.
- Комитет ВР по вопросам экономического развития рекомендовал ВР назначить Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал ВР назначить Виталия Коваля на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.
- Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВР назначить Алексея Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины.
Также, по его словам, на заседании комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, принято решение рекомендовать ВР принять отставку вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.
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Тем временем, на сайте ВР начали появляться зарегистрированные соответствующие проекты постановлений, о внесении которых в парламент накануне сообщил Мельничук:
- 12017 - о назначении Калмыковой Н.В. на должность министра по делам ветеранов Украины
- 12016 - о назначении Бедного Н.В. на должность министра молодежи и спорта Украины
- 12015 - о назначении Кулебы А.В. на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины
- 12014 - о назначении Коваля В.С. на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины
- 12013 - о назначении Гринчук С.В. на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
- 12012 - о назначении Точицкого Н.С. на должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины
- 12011 - об отставке вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук И.А.
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