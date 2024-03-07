Комітет з нацбезпеки досі не розпочав розгляд 4195 поданих правок до мобілізаційного законопроєкту - Безугла
Київ • УНН
Комітет національної безпеки України продовжив обговорення, але не проголосував за 4 195 поправок до мобілізаційного законопроекту, не прийнявши жодного рішення після багатогодинних переговорів.
Народний депутат, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла, що на сьогоднішньому засіданні комітет не почав голосування за 4195 поданих правок до мобілізаційного законопроєкту. За її словами на комітеті знову говорили, а не голосували правки. Про це нардеп повідомила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Як повідомила Безугла, сьогодні Комітет з нацбезпеки продовжив розгляд мобілізаційного законопроєкту, де взяв участь голова "Національної асамблеї інвалідів України" та Уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич.
Говорили про осіб з інвалідністю. Наголошую, знову говорили, а не голосували правки. Тобто досі, жодної з 4195 поданих правок не проголосовано
За її словами, Сушкевич наполягав, що всі особи з інвалідністю мають бути мобілізовані тільки добровільно; особа з інвалідністю має мати право вибрати собі доглядальника; не потрібно додаткового підтвердження для І-ІІ групи при оформленні доглядальника.
Коли я вкотре звернула увагу, що ми досі не перейшли до конкретних правок, а експертів можна було долучити раніше, і що запрошеним гостям не дали змогу договорити, мені спробували вимкнути мікрофон
Вона також підвела висновки засідання комітету: "години розмов, жодного рішення, нарешті почали підключати зовнішніх експертів, комітет все ще чіпляється за хибну зону комфорту "як було". Колеги, "як було" не буде", - зазначила член комітету.
Нагадаємо
Законопроєкт про мобілізацію, до якого надійшло 4 195 поправок, може бути прийнятий Верховною Радою України до кінця березня після доопрацювання в комітеті та юридичному управлінні.