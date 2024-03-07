ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 14:35  •  6083 просмотра

Read in English

Комитет национальной безопасности Украины продолжил обсуждение, но не проголосовал за 4 195 поправок к мобилизационному законопроекту, не приняв ни одного решения после многочасовых переговоров.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала, что на сегодняшнем заседании комитет не начал голосование за 4195 поданных поправок к мобилизационному законопроекту. По ее словам на комитете снова говорили, а не голосовали правки. Об этом нардеп сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщила Безуглая, сегодня Комитет по нацбезопасности продолжил рассмотрение мобилизационного законопроекта, где принял участие председатель "Национальной ассамблеи инвалидов Украины" и Уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.

Говорили о лицах с инвалидностью. Подчеркиваю, снова говорили, а не голосовали правки. То есть до сих пор, ни одной из 4195 поданных поправок не проголосовано

- заявила Безуглая.

По ее словам, Сушкевич настаивал, что все лица с инвалидностью должны быть мобилизованы только добровольно; лицо с инвалидностью должно иметь право выбрать себе смотрителя; не нужно дополнительного подтверждения для I-II группы при оформлении смотрителя.

Когда я в очередной раз обратила внимание, что мы до сих пор не перешли к конкретным правкам, а экспертов можно было привлечь раньше, и что приглашенным гостям не дали возможность договорить, мне попытались выключить микрофон

 - добавила нардеп.

Она также подвела выводы заседания комитета: "часы разговоров, никакого решения, наконец начали подключать внешних экспертов, комитет все еще цепляется за ложную зону комфорта "как было". Коллеги, "как было" не будет", - отметила член комитета.

Напомним

Законопроект о мобилизации, к которому поступило 4 195 поправок, может быть принят Верховной Радой Украины до конца марта после доработки в комитете и юридическом управлении.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  37103 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  49059 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  63200 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  118922 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  133387 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  124407 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  117669 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115468 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109399 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  174016 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Новости по теме
Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

  •  6083 просмотра
Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

  •  4950 просмотра
Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины

Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины

  •  5349 просмотра
Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

  •  7347 просмотра
Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА

Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА

  •  7923 просмотра
Президент Румынии: "Мы сталкиваемся с наихудшей ситуацией со времен Второй мировой войны"

Президент Румынии: "Мы сталкиваемся с наихудшей ситуацией со времен Второй мировой войны"

  •  13445 просмотра
С начала войны россияне совершили более тысячи атак с применением химического оружия

С начала войны россияне совершили более тысячи атак с применением химического оружия

  •  10707 просмотра
Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

  •  10595 просмотра
Министр обороны Румынии: опасность морских мин у Черного моря огромна

Министр обороны Румынии: опасность морских мин у Черного моря огромна

  •  9767 просмотра
Швеция официально становится членом НАТО

Швеция официально становится членом НАТО

  •  9239 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  49786 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  102756 просмотра
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

  •  38480 просмотра
В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

  •  52550 просмотра
В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

  •  105586 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  49786 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  102756 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  139067 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  164586 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  170046 просмотра

Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Комитет национальной безопасности Украины продолжил обсуждение, но не проголосовал за 4 195 поправок к мобилизационному законопроекту, не приняв ни одного решения после многочасовых переговоров.

Война •   •  6083 просмотра
Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Министр экономики Германии Роберт Хабек во время своего визита в Вашингтон призвал США предоставить Украине больше финансовой помощи.

Война •   •  4950 просмотра
Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины

Согласно исследованию, стоимость заказа ингредиентов для 5 порций борща онлайн с доставкой составляла от 210,12 грн в "Ашане" до 228,86 грн в "Сильпо", причем цены варьировались в разных супермаркетах на отдельные продукты.

Экономика •   •  5349 просмотра
Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины

Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Украинские партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили расположение штаба разведки Вооруженных сил hоссии в Новороссийске, который усиленно охраняется/.

Война •   •  7347 просмотра
Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА

Российские войска обстреливают центр и один из районов Херсона, жителей призывают оставаться в укрытии.

Война •   •  7923 просмотра
Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА

Президент Румынии: "Мы сталкиваемся с наихудшей ситуацией со времен Второй мировой войны"

Президент Румынии заявил, что из-за российской войны в Украине Европа столкнулась с худшей ситуацией со времен Второй мировой войны.

Война •   •  13445 просмотра
Президент Румынии: "Мы сталкиваемся с наихудшей ситуацией со времен Второй мировой войны"

С начала войны россияне совершили более тысячи атак с применением химического оружия

С начала полномасштабного вторжения россии противник совершил 1068 атак с применением химического оружия, 250 из которых зафиксировано только в феврале 2024 года.

Война •   •  10707 просмотра
С начала войны россияне совершили более тысячи атак с применением химического оружия

Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

Tesla Inc. впервые за 13 месяцев выпала из топ-10 самых дорогих компаний США по рыночной капитализации, уступив место Visa Inc.

Экономика •   •  10595 просмотра
Tesla больше не входит в 10 самых дорогих компаний США, ее вытеснила Visa

Министр обороны Румынии: опасность морских мин у Черного моря огромна

95 морских мин были найдены в Черном море с момента вторжения России в Украину, что представляет огромную опасность, которая требует постоянной готовности к обезвреживанию, по словам министра обороны Румынии.

Война •   •  9767 просмотра
Министр обороны Румынии: опасность морских мин у Черного моря огромна

Швеция официально становится членом НАТО

Швеция официально становится 32-м членом НАТО после того, как все страны-члены Альянса приняли ее протокол о вступлении.

Новости Мира •   •  9239 просмотра
Швеция официально становится членом НАТО