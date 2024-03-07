Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала, что на сегодняшнем заседании комитет не начал голосование за 4195 поданных поправок к мобилизационному законопроекту. По ее словам на комитете снова говорили, а не голосовали правки. Об этом нардеп сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщила Безуглая, сегодня Комитет по нацбезопасности продолжил рассмотрение мобилизационного законопроекта, где принял участие председатель "Национальной ассамблеи инвалидов Украины" и Уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.

Говорили о лицах с инвалидностью. Подчеркиваю, снова говорили, а не голосовали правки. То есть до сих пор, ни одной из 4195 поданных поправок не проголосовано - заявила Безуглая.

По ее словам, Сушкевич настаивал, что все лица с инвалидностью должны быть мобилизованы только добровольно; лицо с инвалидностью должно иметь право выбрать себе смотрителя; не нужно дополнительного подтверждения для I-II группы при оформлении смотрителя.

Когда я в очередной раз обратила внимание, что мы до сих пор не перешли к конкретным правкам, а экспертов можно было привлечь раньше, и что приглашенным гостям не дали возможность договорить, мне попытались выключить микрофон - добавила нардеп.

Она также подвела выводы заседания комитета: "часы разговоров, никакого решения, наконец начали подключать внешних экспертов, комитет все еще цепляется за ложную зону комфорта "как было". Коллеги, "как было" не будет", - отметила член комитета.

Напомним

Законопроект о мобилизации, к которому поступило 4 195 поправок, может быть принят Верховной Радой Украины до конца марта после доработки в комитете и юридическом управлении.