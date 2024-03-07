Законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий до кінця березня - Стефанчук
Київ • УНН
Законопроєкт про мобілізацію, до якого надійшло 4 195 поправок, може бути прийнятий Верховною Радою України до кінця березня після доопрацювання в комітеті та юридичному управлінні.
До законопроєкту про мобілізацію подали 4 195 правок, над якими триває робота. Після цього документ буде переданий в юридичне управління, він може бути прийнятий до кінця березня. Про це заявив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає УНН посиланням на сайт ВР.
Законопроєкт знаходиться на розгляді в Комітеті. Подано понад 4 тис. поправок, а якщо конкретно – 4 195 поправок над якими продовжує працювати Комітет національної безпеки та оборони. Робота в Комітеті ще триває, як тільки робота буде завершена він буде переданий на роботу в юридичне управління, вичитаний і після цього буде готовий для винесення в зал,
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За його словами, скільки часу займе весь вищезгаданий процес стане відомо після проведення консультації з фракціями та групами, а також залежатиме від кінцевої редакції законопроєкту, який вийде з Комітету.
Законопроект про мобілізацію може бути прийнятий до кінця березня,
Доповнення
Народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що урядовий законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила за основу 7 лютого, можуть винести на голосування у парламенті вже до кінця березня.