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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Законопроект о мобилизации может быть принят до конца марта - Стефанчук

Законопроект о мобилизации может быть принят до конца марта - Стефанчук

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 11:21  •  9829 просмотра

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Законопроект о мобилизации, к которому поступило 4 195 поправок, может быть принят Верховной Радой Украины до конца марта после доработки в комитете и юридическом управлении.

К законопроекту о мобилизации подали 4 195 правок, над которыми продолжается работа. После этого документ будет передан в юридическое управление, он может быть принят до конца марта. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Законопроект находится на рассмотрении в Комитете. Подано более 4 тыс. поправок, а если конкретно - 4 195 поправок над которыми продолжает работать Комитет национальной безопасности и обороны. Работа в Комитете еще продолжается, как только работа будет завершена он будет передан на работу в юридическое управление, вычитан и после этого будет готов для вынесения в зал,

- рассказал Стефанчук в эфире телемарафона.

Детали

По его словам, сколько времени займет весь вышеупомянутый процесс станет известно после проведения консультации с фракциями и группами, а также будет зависеть от конечной редакции законопроекта, который выйдет из Комитета.

Законопроект о мобилизации может быть принят до конца марта,

- сказал Стефанчук, которого цитирует ВР.

Дополнение

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что правительственный законопроект о мобилизации, который Верховная Рада приняла за основу 7 февраля, могут вынести на голосование в парламенте уже до конца марта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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verkhovna-radaВерховная Рада
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