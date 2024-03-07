Законопроект о мобилизации может быть принят до конца марта - Стефанчук

К законопроекту о мобилизации подали 4 195 правок, над которыми продолжается работа. После этого документ будет передан в юридическое управление, он может быть принят до конца марта. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Законопроект находится на рассмотрении в Комитете. Подано более 4 тыс. поправок, а если конкретно - 4 195 поправок над которыми продолжает работать Комитет национальной безопасности и обороны. Работа в Комитете еще продолжается, как только работа будет завершена он будет передан на работу в юридическое управление, вычитан и после этого будет готов для вынесения в зал, - рассказал Стефанчук в эфире телемарафона.

Детали

По его словам, сколько времени займет весь вышеупомянутый процесс станет известно после проведения консультации с фракциями и группами, а также будет зависеть от конечной редакции законопроекта, который выйдет из Комитета.

Законопроект о мобилизации может быть принят до конца марта, - сказал Стефанчук, которого цитирует ВР.

Дополнение

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что правительственный законопроект о мобилизации, который Верховная Рада приняла за основу 7 февраля, могут вынести на голосование в парламенте уже до конца марта.