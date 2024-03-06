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Верховна Рада може проголосувати за мобілізаційний законопроєкт вже наприкінці березня - Веніславський

Київ • УНН

 • 24387 перегляди

Урядовий законопроєкт про мобілізацію може бути винесений на голосування в українському парламенті до кінця березня.

Верховна Рада може проголосувати за мобілізаційний законопроєкт вже наприкінці березня - Веніславський

Урядовий законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила за основу 7 лютого, можуть винести на голосування у парламенті вже до кінця березня. Про це заявив під час брифінгу народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.

Деталі

Як розповів Веніславський, що завтра Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ймовірно, фіналізує порівняльну таблицю мобілізаційного законопроєкту і вже з наступного тижня зможе перейти до постатейного обговорення всіх законодавчих поправок за участі народних депутатів, які подавали свої пропозиції та поправки.

Я думаю, що комітет, і ми так налаштовані з колегами з комітету, витратить на те, щоб остаточно сформулювати свій висновок від одного до двох тижнів. Відповідно, після цього буде проголосовано висновок комітету, який є обов’язковим для розгляду законопроєкту в парламентській залі. Я думаю, що є всі шанси для того, щоб цей законопроєкт потрапив вже у фіналізованому вигляді, в зведеній порівняльній таблиці до другого читання до кінця цього місяця

 – сказав Веніславський.

Нагадаємо

7 лютого Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Павло Башинський

Павло Башинський

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