Верховна Рада може проголосувати за мобілізаційний законопроєкт вже наприкінці березня - Веніславський
Київ • УНН
Урядовий законопроєкт про мобілізацію може бути винесений на голосування в українському парламенті до кінця березня.
Урядовий законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила за основу 7 лютого, можуть винести на голосування у парламенті вже до кінця березня. Про це заявив під час брифінгу народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.
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Як розповів Веніславський, що завтра Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ймовірно, фіналізує порівняльну таблицю мобілізаційного законопроєкту і вже з наступного тижня зможе перейти до постатейного обговорення всіх законодавчих поправок за участі народних депутатів, які подавали свої пропозиції та поправки.
Я думаю, що комітет, і ми так налаштовані з колегами з комітету, витратить на те, щоб остаточно сформулювати свій висновок від одного до двох тижнів. Відповідно, після цього буде проголосовано висновок комітету, який є обов’язковим для розгляду законопроєкту в парламентській залі. Я думаю, що є всі шанси для того, щоб цей законопроєкт потрапив вже у фіналізованому вигляді, в зведеній порівняльній таблиці до другого читання до кінця цього місяця
Нагадаємо
7 лютого Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію.