Верховная Рада может проголосовать за мобилизационный законопроект уже в конце марта - Вениславский

Правительственный законопроект о мобилизации, принятый Верховной Радой за основу 7 февраля, может быть вынесен на голосование в парламенте уже до конца марта.Об этом заявил на брифинге народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

Детали

Как рассказал Вениславский, завтра Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, вероятно, финализирует сравнительную таблицу мобилизационного законопроекта и уже со следующей недели сможет перейти к постатейному обсуждению всех законодательных поправок с участием народных депутатов, которые подавали свои предложения и поправки.

Я думаю, что комитет, и мы так настроены с коллегами из комитета, потратит на то, чтобы окончательно сформулировать свое заключение от одной до двух недель. Соответственно, после этого будет проголосовано заключение комитета, которое является обязательным для рассмотрения законопроекта в парламентском зале. Я думаю, что есть все шансы для того, чтобы этот законопроект попал уже в финализированном виде, в сводной сравнительной таблице ко второму чтению до конца этого месяца - сказал Вениславский.

Напомним

7 февраля Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации.