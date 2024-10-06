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Колишньому керівництву одеської "швидкої" оголосили підозру у розкраданні

Колишньому керівництву одеської "швидкої" оголосили підозру у розкраданні

Київ • УНН

 • 23348 перегляди

Колишнє керівництво одеської швидкої допомоги підозрюють у розкраданні 3,7 млн грн через завищення зарплат. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади.

Майже рік тому очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зі скандалом звільнив керівника швидкої допомоги Ірину Парамонову. Далі за медзаклад взялися правоохоронці - на днях Одеська обласна прокуратура повідомила, що екс керівництву оголошено підозри у розкраданні майже 4 млн грн, повідомляє УНН.

Деталі

За інформацією правоохоронців, керівництво установи завищувало собі зарплати, при тому, що медикам не вистачало транспорту і медикаментів.

В документах зазначалося, що медпрацівники виконували свої обов'язки, хоча насправді частина з них перебувала за кордоном або взагалі не з'являлася на робочому місці. Ці "заробітні плати" пізніше розподілялися між учасниками шахрайської схеми.

До афери були залучені й підлеглі: старші фельдшери, фельдшери та лікарі. У результаті такої діяльності, бюджет втратив понад 3,7 мільйона гривень.

Підозрюваним загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади до трьох років.

Нагадаємо

Нещодавно новим очільником Центру екстреної медицини призначено Ігора Кияшко.

Також нагадаємо, Кіпер заступився за фельдшера, якого горе-блогер звинуватив у пиятиці. Як зʼясувалося, фельдшер переніс інсульт, тому має особливості мовлення. Кіпер заявив, що фельдшер заслуговує на повагу, адже 30 років рятує життя і закликав ЗМІ та телеграм канали видалити образливі відео "блогера".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НПУНН-Одеса
odeska-oblastОдеська область
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
odesaОдеса

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