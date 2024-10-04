Кіпер заступився за одеського фельдшера - від горе-блогерів вимагає видалення ганебного відео цькування
Київ • УНН
Олег Кіпер заступився за одеського фельдшера, якого звинуватили в пияцтві через особливості мовлення після інсульту. Голова ОДА вимагає від блогерів видалити відео та вибачитися перед медиком з 30-річним стажем.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер прокоментував інцидент, що стався вчора, 3 жовтня, між одеситом та одеським фельдшером, передає УНН.
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Так, вчора ввечері, не розібравшись у ситуації, фельдшера швидкої медичної допомоги Юрія Луньова публічно звинуватили в нібито пияцтві, через особливості його мовлення, що є наслідком раніше перенесеного інсульту.
"Юрій пояснив це автору ганебного відео, при цьому був змушений виправдовуватися та телефонувати диспетчеру, доповідаючи про інцидент. Фельдшер вислухав на свою адресу нецензурну лайку та образи від "пацієнта", а потім був публічно знеславлений.
Поки "диванні експерти" займаються ганебним цькуванням, Юрій Анатолійович продовжує щодня рятувати життя, попри всі труднощі та свій діагноз. Людина, яка має за плечима 30 років роботи, заслуговує на повагу!
Я вимагаю від усіх горе-блогерів та телеграм-каналів видалити відео безпідставного і ганебного цькування Юрія та вибачитися перед фельдшером", - заявив Кіпер.