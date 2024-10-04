Кипер вступился за одесского фельдшера - от горе-блогеров требует удаления позорного видео травли
Киев • УНН
Олег Кипер вступился за одесского фельдшера, которого обвинили в пьянстве из-за особенностей речи после инсульта. Глава ОГА требует от блогеров удалить видео и извиниться перед медиком с 30-летним стажем.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер прокомментировал инцидент, произошедший вчера, 3 октября, между одесситом и одесским фельдшером, передает УНН.
Детали
Так, вчера вечером, не разобравшись в ситуации, фельдшера скорой медицинской помощи Юрия Лунева публично обвинили в якобы пьянстве, из-за особенностей его речи, что является следствием ранее перенесенного инсульта.
«Юрий объяснил это автору позорного видео, при этом был вынужден оправдываться и звонить диспетчеру, докладывая об инциденте. Фельдшер выслушал в свой адрес нецензурную брань и оскорбления от «пациента», а затем был публично опозорен.
Пока «диванные эксперты» занимаются позорной травлей, Юрий Анатольевич продолжает ежедневно спасать жизни, несмотря на все трудности и свой диагноз. Человек, который имеет за плечами 30 лет работы, заслуживает уважения!
Я требую от всех горе-блогеров и телеграмм-каналов удалить видео безосновательной и позорной травли Юрия и извиниться перед фельдшером», - заявил Кипер.