Бывшему руководству одесской "скорой" объявили подозрение в хищении

Почти год назад глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер со скандалом уволил руководителя скорой помощи Ирину Парамонову. Далее за медучреждение взялись правоохранители - на днях Одесская областная прокуратура сообщила, что экс-руководству объявлено подозрения в хищении почти 4 млн грн, сообщает УНН.

Детали

По информации правоохранителей, руководство учреждения завышало себе зарплаты, при том, что медикам не хватало транспорта и медикаментов.

В документах отмечалось, что медработники выполняли свои обязанности, хотя на самом деле часть из них находилась за границей или вообще не появлялась на рабочем месте. Эти «заработные платы» позже распределялись между участниками мошеннической схемы.

К афере были привлечены и подчиненные: старшие фельдшеры, фельдшеры и врачи. В результате такой деятельности, бюджет потерял более 3,7 миллиона гривен.

Подозреваемым грозит от пяти до восьми лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности до трех лет.

Напомним,

Недавно новым руководителем Центра экстренной медицины назначен Игорь Кияшко.

Также напомним, Кипер вступился за фельдшера, которого горе-блогер обвинил в пьянстве. Как выяснилось, фельдшер перенес инсульт, поэтому имеет особенности речи. Кипер заявил, что фельдшер заслуживает уважения, ведь 30 лет спасает жизни и призвал СМИ и телеграм каналы удалить оскорбительные видео «блогера».

