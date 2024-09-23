Коли в Києві припиниться задимлення - прогноз Укргідрометцентру

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Пожежі в регіонах та зміна напрямку вітру спричинили задимлення у Києві. За відсутності нових пожеж, ситуація має покращитися найближчими днями, повідомляє Укргідрометцентр.

Пожежі в низці регіонів країни у поєднанні зі зміною напрямку вітру стали причиною задимлення у Києві. За умови відсутності пожеж в певних регіонах країни, задимлення відступить від столиці вже найближчими днями. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише УНН.

Деталі

Пояснюючи причини задимлення у столиці, Птуха зауважила, що "триває пожежонебезпечний період, і подекуди продовжуються осередки загоряння і навіть, якщо їх загасили, може продовжуватися диміння". "Найяскравіший випадок був у пʼятницю, в той день змінився напрямок вітру. (...) Північ Київської області, північ Чернігівської та Сумської областей – саме з цих регіонів від залишків пожеж, а подекуди й від самих пожеж, надійшов дим до території Київщини. Ми потрапили в шлейф диму", – зазначила Птуха.

При цьому вона зауважила, що дим не може бути постійно однакової інтенсивності, тому що рятувальники з ним активно борються і максимально його локалізують.

"Саме задимлення найближчими днями для Києва, якщо не буде пожеж по півдню, по центральних регіонах, то від Києва задимлення буде відходити. Усі ці пожежі, які подекуди ще залишаються по північних регіонах – Київщина, Сумщина, Чернігівщина, вони зараз якраз таки будуть йти в іншу сторону, тобто не на Київ. Тому очікуємо, що все ж таки з цим ситуація покращуватиметься", – сказала Птуха.

У Києві погіршилася якість повітря: радять закрити вікна і не затримуватися на вулиці23.09.24, 09:14 • 17745 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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