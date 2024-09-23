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У Києві погіршилася якість повітря: радять закрити вікна і не затримуватися на вулиці

У Києві погіршилася якість повітря: радять закрити вікна і не затримуватися на вулиці

Київ • УНН

 • 17745 перегляди

У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через, як передбачається, пожежі в Київській області. КМДА рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.

У Києві вранці фіксують тимчасове погіршення стану повітря, рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.

На 08:00 23 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті - у нормі

- повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Як зазначається, фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Київ зранку опинився у топ-10 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir23.09.24, 08:48 • 16526 переглядiв

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", - вказали у КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря, як зазначається, рекомендовано:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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