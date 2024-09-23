У Києві погіршилася якість повітря: радять закрити вікна і не затримуватися на вулиці
Київ • УНН
У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через, як передбачається, пожежі в Київській області. КМДА рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.
У Києві вранці фіксують тимчасове погіршення стану повітря, рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
На 08:00 23 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті - у нормі
Як зазначається, фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
Київ зранку опинився у топ-10 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir23.09.24, 08:48 • 16526 переглядiв
"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", - вказали у КМДА.
До поліпшення ситуації зі станом повітря, як зазначається, рекомендовано:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.