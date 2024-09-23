Київ зранку опинився у топ-10 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir
Київ • УНН
Станом на 8:40 ранку понеділка Київ посів 10-е місце у світовому антирейтингу міст за забрудненням повітря. Індекс якості повітря становить 101 США AQI, що є нездоровим для чутливих груп населення.
Київ на 8:40 ранку понеділка увійшов у топ-10 у світовому антирейтингу міст щодо забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу IQAir, передає УНН.
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Так, Київ займає 10-е місце в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям. Зазначається, що в Києві рівень забруднення повітря - нездоровий для чутливих груп населення. Індекс якості повітря - 101 США AQI.
Основний забруднювач, як вказано, - PM2.5 (частки пилу).
"Концентрація PM2.5 у Києві наразі в 7,1 раза перевищує річне нормативне значення ВООЗ щодо якості повітря", - ідеться у повідомленні.
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