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Київ зранку опинився у топ-10 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir

Київ • УНН

 • 16526 перегляди

Станом на 8:40 ранку понеділка Київ посів 10-е місце у світовому антирейтингу міст за забрудненням повітря. Індекс якості повітря становить 101 США AQI, що є нездоровим для чутливих груп населення.

Київ на 8:40 ранку понеділка увійшов у топ-10 у світовому антирейтингу міст щодо забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу IQAir, передає УНН.

Деталі

Так, Київ займає 10-е місце в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям. Зазначається, що в Києві рівень забруднення повітря - нездоровий для чутливих груп населення. Індекс якості повітря - 101 США AQI.

Основний забруднювач, як вказано, - PM2.5 (частки пилу).

"Концентрація PM2.5 у Києві наразі в 7,1 раза перевищує річне нормативне значення ВООЗ щодо якості повітря", - ідеться у повідомленні.

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У Києві покращилась якість повітря - КМДА 22.09.24, 18:02 • 22429 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївЗдоров'я
kyivКиїв

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