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У Києві покращилась якість повітря - КМДА

У Києві покращилась якість повітря - КМДА

Київ • УНН

 • 22429 перегляди

КМДА повідомила про нормалізацію якості повітря в Києві станом на 15:30 22 вересня. Рівень забруднення низький, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовано.

Вдень, 22 вересня, у Києві стабілізувалась якість повітря. У місті спостерігається низький рівень забрудненості. Про це йдеться в заяві Київському міської державної адміністрації, передає УНН.

Деталі

Станом на 15:30 22 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються

- заявили в КМДА. 

Нагадаємо

Міндовкілля називає основною причиною погіршення якості повітря в Києві горіння торф’яників та пожежі в екосистемах, а за даними IQair, Київ посідає 5 місце серед міст світу з найгіршою якістю повітря.

Київ знову опинився серед міст з найгіршою якістю повітря22.09.24, 10:17 • 22759 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

КиївЗдоров'я
kyivska-miska-derzhavna-administratsiiaКиївська міська державна адміністрація
kyivКиїв

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