У Києві покращилась якість повітря - КМДА
Київ • УНН
КМДА повідомила про нормалізацію якості повітря в Києві станом на 15:30 22 вересня. Рівень забруднення низький, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовано.
Вдень, 22 вересня, у Києві стабілізувалась якість повітря. У місті спостерігається низький рівень забрудненості. Про це йдеться в заяві Київському міської державної адміністрації, передає УНН.
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Станом на 15:30 22 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються
Нагадаємо
Міндовкілля називає основною причиною погіршення якості повітря в Києві горіння торф’яників та пожежі в екосистемах, а за даними IQair, Київ посідає 5 місце серед міст світу з найгіршою якістю повітря.
Київ знову опинився серед міст з найгіршою якістю повітря22.09.24, 10:17 • 22759 переглядiв