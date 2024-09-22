В Киеве улучшилось качество воздуха - КГГА

Днем, 22 сентября, в Киеве стабилизировалось качество воздуха. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности. Об этом говорится в заявлении Киевском городской государственной администрации, передает УНН.

Детали

По состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются - заявили в КГГА.

Напомним,

Минприроды называет основной причиной ухудшения качества воздуха в Киеве горения торфяников и пожары в экосистемах, а по данным IQair, Киев занимает 5 место среди городов мира с наихудшим качеством воздуха.

Київ знову опинився серед міст з найгіршою якістю повітря