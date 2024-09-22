В Киеве улучшилось качество воздуха - КГГА
Киев • УНН
КГГА сообщила о нормализации качества воздуха в Киеве по состоянию на 15:30 22 сентября. Уровень загрязнения низкий, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменены.
Днем, 22 сентября, в Киеве стабилизировалось качество воздуха. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности. Об этом говорится в заявлении Киевском городской государственной администрации, передает УНН.
Детали
По состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются
Напомним,
Минприроды называет основной причиной ухудшения качества воздуха в Киеве горения торфяников и пожары в экосистемах, а по данным IQair, Киев занимает 5 место среди городов мира с наихудшим качеством воздуха.
Київ знову опинився серед міст з найгіршою якістю повітря22 сентября 2024, 07:17 • 17443 просмотра