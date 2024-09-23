Киев утром оказался в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом - QIAir
Киев • УНН
По состоянию на 8:40 утра понедельника Киев занял 10-е место в мировом антирейтинге городов по загрязнению воздуха. Индекс качества воздуха составляет 101 США AQI, что является нездоровым для чувствительных групп населения.
Киев на 8:40 утра понедельника вошел в топ-10 в мировом антирейтинге городов по загрязнению воздуха. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает УНН.
Детали
Киев занимает 10-е место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом. Отмечается, что в Киеве уровень загрязнения воздуха - нездоровый для чувствительных групп населения. Индекс качества воздуха - 101 США AQI.
Основной загрязнитель, как указано, - PM2.5 (частицы пыли).
"Концентрация PM2.5 в Киеве сейчас в 7,1 раза превышает годовое нормативное значение ВОЗ по качеству воздуха", - говорится в сообщении.
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