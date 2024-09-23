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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 9528 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 72001 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118175 просмотра

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Киев утром оказался в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом - QIAir

Киев утром оказался в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом - QIAir

Киев  •  УНН

 • 16514 просмотра

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По состоянию на 8:40 утра понедельника Киев занял 10-е место в мировом антирейтинге городов по загрязнению воздуха. Индекс качества воздуха составляет 101 США AQI, что является нездоровым для чувствительных групп населения.

Киев на 8:40 утра понедельника вошел в топ-10 в мировом антирейтинге городов по загрязнению воздуха. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает УНН.

Детали

Киев занимает 10-е место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом. Отмечается, что в Киеве уровень загрязнения воздуха - нездоровый для чувствительных групп населения. Индекс качества воздуха - 101 США AQI.

Основной загрязнитель, как указано, - PM2.5 (частицы пыли).

"Концентрация PM2.5 в Киеве сейчас в 7,1 раза превышает годовое нормативное значение ВОЗ по качеству воздуха", - говорится в сообщении.

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В Киеве улучшилось качество воздуха - КГГА22.09.24, 18:02 • 22429 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевЗдоровье
kievКиев

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