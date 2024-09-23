В Киеве ухудшилось качество воздуха: советуют закрыть окна и не задерживаться на улице
Киев • УНН
В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за, как предполагается, пожара в Киевской области. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.
В Киеве утром фиксируют временное ухудшение состояния воздуха, рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.
На 08:00 23 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе - в норме
Как отмечается, фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
Киев утром оказался в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом - QIAir23.09.24, 08:48 • 16507 просмотров
«Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области», - указали в КГГА.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха, как отмечается, рекомендовано:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.