Когда в Киеве прекратится задымление - прогноз Укргидрометцентра

Пожары в ряде регионов страны в сочетании с изменением направления ветра стали причиной задымления в Киеве. При условии отсутствия пожаров в определенных регионах страны, задымление отступит от столицы уже в ближайшие дни. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет УНН.

Детали

Объясняя причины задымления в столице, Птуха отметила, что "продолжается пожароопасный период, и кое-где продолжаются очаги возгорания и даже если их потушили, может продолжаться дымление". "Самый яркий случай был в пятницу, в тот день изменилось направление ветра. (...) Север Киевской области, север Черниговской и Сумской областей - именно из этих регионов от остатков пожаров, а иногда и от самих пожаров, поступил дым на территорию Киевщины. Мы попали в шлейф дыма", - отметила Птуха.

При этом она указала, что дым не может быть постоянно одинаковой интенсивности, потому что спасатели с ним активно борются и максимально его локализуют.

"Само задымление в ближайшие дни для Киева, если не будет пожаров по югу, по центральным регионам, то от Киева задымление будет отходить. Все эти пожары, которые кое-где еще остаются по северным регионам - Киевщина, Сумщина, Черниговщина, они сейчас как раз таки будут идти в другую сторону, то есть не на Киев. Поэтому ожидаем, что все же с этим ситуация будет улучшаться", - сказала Птуха.

В Киеве ухудшилось качество воздуха: советуют закрыть окна и не задерживаться на улице