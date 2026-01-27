$43.130.01
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 13542 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 11586 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 10447 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 18880 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 23506 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16392 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18590 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33317 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 82750 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Популярнi новини
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 29545 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 12312 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 16588 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 12549 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 16567 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 200 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 13542 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 16737 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 18880 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 23506 перегляди
Володимир Зеленський
Музикант
Саламаха Орест Ігорович
Олександр Усик
Олег Кіпер
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Село
Львівська область
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 8324 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 25771 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 25082 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 25426 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 28114 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The Times
Ракетний комплекс "Тор"

Коли і як передавати показання лічильників

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Щомісяця українці мають передавати показання лічильників електроенергії, газу та води, щоб уникнути нарахувань за середнім показником. Для світла оптимальний період – 29-31 січня або 1-3 лютого 2026 року, для газу – з 28 по 5 число, а для води – до 28 числа.

Коли і як передавати показання лічильників

Щомісяця українці мають передавати показання лічильників електроенергії, газу та води. Це важливо, адже саме за цими цифрами нараховується сума в платіжках. Якщо запізнитися або не подати дані зовсім, то  постачальник розрахує споживання "в середньому", і сума може бути вищою, ніж фактично використали. Детальніше про те, як і коли потрібно передавати показники лічильників розповість УНН.

Показання лічильника світла потрібно передавати за два дні до закінчення місяця, або на протягом 3 здів наступного місяця. Тобто, наразі, оптимальний період: 29-31 січня або 1-3 лютого 2026 року

Якщо ж, надіслати дані пізніше обсяг споживання розрахують за середньодобовим показником.

Як передати показання електроенергії

Зробити це можна кількома зручними способами:

  • в особистому кабінеті на сайті ОСР;
    • зателефонувавши до кол-центру ОСР (контакти);
      • написавши до ОСР через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Massenger);
        • у сервісах онлайн-оплати комунальних послуг та банківських застосунках.

          Важливий момент: з лічильника переписують лише цифри на чорному тлі. Червоні цифри передавати не потрібно.

          Як і коли передавати газові показники

          Показання газового лічильника зазвичай приймають щомісяця з 28 по 5 число. Варто передати дані саме в цей період, аби вони були враховані коректно.

          Передати показання газового лічильника можна кількома способами – усе залежить від компанії, яка постачає газ. Інформацію про свого постачальника зазвичай вказують у платіжці: там є контакти кол-центру та QR-код. Відсканувавши його, можна швидко перейти до чат-бота в Telegram або Viber і надіслати актуальні показання.

          Для тих, хто не користується онлайн-сервісами, залишається традиційний варіант – звернутися до банку або абонентського відділу газової служби та повідомити потрібні цифри оператору особисто.

          Коли і як передати лічильники води

          Показання лічильників холодної та гарячої води зазвичай подають до 28 числа кожного місяця. Це можна зробити через  особистий кабінет офіційного сайту ЦКС, скориставшись чат-ботом у Telegram або Viber, зателефонувавши на гарячу лінію оператора або в додатку Приват24. Принцип той самий, що і зі світлом - переписувати потрібно тільки "чорні" цифри, тобто ті, які вказані до коми на лічильнику. Якщо ніякої коми немає, однаково орієнтуйтеся на темне тло.

          Важливо

          Варто врахувати, що передавати показання лічильників потрібно навіть у тих випадках, коли ви тимчасово не проживаєте в квартирі чи будинку і не користуєтеся газом, водою або електроенергією. Також дані слід подавати, якщо показники на лічильнику залишаються незмінними з місяця в місяць. Це необхідно, щоб нарахування проводилися коректно і без застосування середніх показників.

          Алла Кіосак

