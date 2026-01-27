Коли і як передавати показання лічильників

Щомісяця українці мають передавати показання лічильників електроенергії, газу та води. Це важливо, адже саме за цими цифрами нараховується сума в платіжках. Якщо запізнитися або не подати дані зовсім, то постачальник розрахує споживання "в середньому", і сума може бути вищою, ніж фактично використали. Детальніше про те, як і коли потрібно передавати показники лічильників розповість УНН.

Показання лічильника світла потрібно передавати за два дні до закінчення місяця, або на протягом 3 здів наступного місяця. Тобто, наразі, оптимальний період: 29-31 січня або 1-3 лютого 2026 року

Якщо ж, надіслати дані пізніше обсяг споживання розрахують за середньодобовим показником.

Як передати показання електроенергії

Зробити це можна кількома зручними способами:

в особистому кабінеті на сайті ОСР;

зателефонувавши до кол-центру ОСР (контакти);

написавши до ОСР через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Massenger);

у сервісах онлайн-оплати комунальних послуг та банківських застосунках.

Важливий момент: з лічильника переписують лише цифри на чорному тлі. Червоні цифри передавати не потрібно.

Як і коли передавати газові показники

Показання газового лічильника зазвичай приймають щомісяця з 28 по 5 число. Варто передати дані саме в цей період, аби вони були враховані коректно.

Передати показання газового лічильника можна кількома способами – усе залежить від компанії, яка постачає газ. Інформацію про свого постачальника зазвичай вказують у платіжці: там є контакти кол-центру та QR-код. Відсканувавши його, можна швидко перейти до чат-бота в Telegram або Viber і надіслати актуальні показання.

Для тих, хто не користується онлайн-сервісами, залишається традиційний варіант – звернутися до банку або абонентського відділу газової служби та повідомити потрібні цифри оператору особисто.

Коли і як передати лічильники води

Показання лічильників холодної та гарячої води зазвичай подають до 28 числа кожного місяця. Це можна зробити через особистий кабінет офіційного сайту ЦКС, скориставшись чат-ботом у Telegram або Viber, зателефонувавши на гарячу лінію оператора або в додатку Приват24. Принцип той самий, що і зі світлом - переписувати потрібно тільки "чорні" цифри, тобто ті, які вказані до коми на лічильнику. Якщо ніякої коми немає, однаково орієнтуйтеся на темне тло.

Важливо

Варто врахувати, що передавати показання лічильників потрібно навіть у тих випадках, коли ви тимчасово не проживаєте в квартирі чи будинку і не користуєтеся газом, водою або електроенергією. Також дані слід подавати, якщо показники на лічильнику залишаються незмінними з місяця в місяць. Це необхідно, щоб нарахування проводилися коректно і без застосування середніх показників.