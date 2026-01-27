$43.130.01
Ежемесячно украинцы должны передавать показания счетчиков электроэнергии, газа и воды, чтобы избежать начислений по среднему показателю. Для света оптимальный период – 29-31 января или 1-3 февраля 2026 года, для газа – с 28 по 5 число, а для воды – до 28 числа.

Когда и как передавать показания счетчиков

Ежемесячно украинцы должны передавать показания счетчиков электроэнергии, газа и воды. Это важно, ведь именно по этим цифрам начисляется сумма в платежках. Если опоздать или не подать данные вовсе, то поставщик рассчитает потребление "в среднем", и сумма может быть выше, чем фактически использовали. Подробнее о том, как и когда нужно передавать показания счетчиков расскажет УНН.

Показания счетчика света нужно передавать за два дня до окончания месяца, или в течение 3 дней следующего месяца. То есть, сейчас оптимальный период: 29-31 января или 1-3 февраля 2026 года.

Если же, отправить данные позже, объем потребления рассчитают по среднесуточному показателю.

Как передать показания электроэнергии

Сделать это можно несколькими удобными способами:

  • в личном кабинете на сайте ОСР;
    • написав в ОСР через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
      • в сервисах онлайн-оплаты коммунальных услуг и банковских приложениях.

        Важный момент: со счетчика переписывают только цифры на черном фоне. Красные цифры передавать не нужно.

        Как и когда передавать газовые показания

        Показания газового счетчика обычно принимают ежемесячно с 28 по 5 число. Стоит передать данные именно в этот период, чтобы они были учтены корректно.

        Передать показания газового счетчика можно несколькими способами – все зависит от компании, которая поставляет газ. Информацию о своем поставщике обычно указывают в платежке: там есть контакты колл-центра и QR-код. Отсканировав его, можно быстро перейти к чат-боту в Telegram или Viber и отправить актуальные показания.

        Для тех, кто не пользуется онлайн-сервисами, остается традиционный вариант – обратиться в банк или абонентский отдел газовой службы и сообщить нужные цифры оператору лично.

        Когда и как передать счетчики воды

        Показания счетчиков холодной и горячей воды обычно подают до 28 числа каждого месяца. Это можно сделать через личный кабинет официального сайта ЦКС, воспользовавшись чат-ботом в Telegram или Viber, позвонив на горячую линию оператора или в приложении Приват24. Принцип тот же, что и со светом - переписывать нужно только "черные" цифры, то есть те, которые указаны до запятой на счетчике. Если никакой запятой нет, все равно ориентируйтесь на темный фон.

        Важно

        Стоит учесть, что передавать показания счетчиков нужно даже в тех случаях, когда вы временно не проживаете в квартире или доме и не пользуетесь газом, водой или электроэнергией. Также данные следует подавать, если показания на счетчике остаются неизменными из месяца в месяц. Это необходимо, чтобы начисления проводились корректно и без применения средних показателей.

