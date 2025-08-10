Коли Чорний Місяць з'явиться над Землею: озвучена дата унікальної події 2025 року
Київ • УНН
Єдиний Чорний Місяць 2025 року зійде над Землею 23 серпня. Це явище супроводжуватиметься сонячним затемненням та спостерігатиметься наступного разу лише у серпні 2027 року.
У серпні 2025 року, над Землею зійде єдиний цього року Чорний Місяць. Трапиться це у суботу, 23 серпня, повідомляє УНН з посиланням на IFL Science.
Деталі
За даними видання, молодик, який відбувається двічі за календарний місяць, трапляється на 29 місяців. Четверте в сезоні подібне явище трапляється кожні 33 місяці. Минулого разу Чорний Місяць спостерігався 31 грудня 2024 року. Тоді він був помісячним – цього місяця він буде посезонним.
Наступного разу подібне природне явище буде спостерігатись лише в серпні 2027 року. Чорний Місяць супроводжуватиметься сонячним затемненням.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що астероїд, відомий як 2024 YR4, омине Землю, але цілком імовірно зіткнеться з Місяцем наприкінці 2032 року.