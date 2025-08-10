Когда Черная Луна появится над Землей: озвучена дата уникального события 2025 года
Киев • УНН
Единственная Черная Луна 2025 года взойдет над Землей 23 августа. Это явление будет сопровождаться солнечным затмением и будет наблюдаться в следующий раз только в августе 2027 года.
В августе 2025 года над Землей взойдет единственная в этом году Черная Луна. Произойдет это в субботу, 23 августа, сообщает УНН со ссылкой на IFL Science.
Детали
По данным издания, новолуние, которое происходит дважды за календарный месяц, случается на 29 месяцев. Четвертое в сезоне подобное явление случается каждые 33 месяца. В прошлый раз Черная Луна наблюдалась 31 декабря 2024 года. Тогда она была помесячной – в этом месяце она будет посезонной.
В следующий раз подобное природное явление будет наблюдаться только в августе 2027 года. Черная Луна будет сопровождаться солнечным затмением.
Напомним
