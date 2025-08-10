Когда Черная Луна появится над Землей: озвучена дата уникального события 2025 года

$41.460.00
48.280.00
ukenru
10 августа, 08:18 • 12887 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 53802 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 133403 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 103080 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 276399 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 156636 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 336922 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 307328 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107147 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149870 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Спецпосланник Виткофф встретился с премьер-министром Катара, чтобы предотвратить планы Израиля оккупировать сектор Газа10 августа, 06:31 • 3630 просмотра
Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе находится в критическом состоянии после покушения10 августа, 06:47 • 5940 просмотра
Европейские лидеры опубликовали совместное заявление по Украине на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина10 августа, 07:53 • 5118 просмотра
Радиоактивная вода с британской базы ядерных субмарин вытекла в море - СМИ10 августа, 08:12 • 7182 просмотра
В Запорожье в результате вражеского обстрела погибли три человекаPhoto10 августа, 09:04 • 3378 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 336922 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 215391 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 307328 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 316614 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 219437 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Ильхам Алиев
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Крым
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 54291 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 133403 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 316616 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 228551 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 237855 просмотра
Вашингтон Пост
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
Financial Times
Хранитель

Когда Черная Луна появится над Землей: озвучена дата уникального события 2025 года

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Единственная Черная Луна 2025 года взойдет над Землей 23 августа. Это явление будет сопровождаться солнечным затмением и будет наблюдаться в следующий раз только в августе 2027 года.

Когда Черная Луна появится над Землей: озвучена дата уникального события 2025 года

В августе 2025 года над Землей взойдет единственная в этом году Черная Луна. Произойдет это в субботу, 23 августа, сообщает УНН со ссылкой на IFL Science.

Детали

По данным издания, новолуние, которое происходит дважды за календарный месяц, случается на 29 месяцев. Четвертое в сезоне подобное явление случается каждые 33 месяца. В прошлый раз Черная Луна наблюдалась 31 декабря 2024 года. Тогда она была помесячной – в этом месяце она будет посезонной.

В следующий раз подобное природное явление будет наблюдаться только в августе 2027 года. Черная Луна будет сопровождаться солнечным затмением.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что астероид, известный как 2024 YR4, обойдет Землю, но вполне вероятно столкнется с Луной в конце 2032 года.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии