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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Коаліція бажаючих": Макрон привітав голів оборонних відомств перед переговорами

Київ • УНН

 • 16674 перегляди

Військові керівники близько 30 країн зустрілися в Парижі за запрошенням Макрона. Мета зустрічі - розробка планів "коаліції бажаючих" для стримування росії від подальшого вторгнення в Україну.

"Коаліція бажаючих": Макрон привітав голів оборонних відомств перед переговорами

Військові керівники з приблизно 30 країн зібралися для переговорів у Парижі, передає УНН з посиланням на BBC.

Запрошені президентом Франції Еммануелем Макроном, вони почнуть підготовку плану "коаліції бажаючих".

... ​​керівники оборони з приблизно 30 країн зустрінуться, щоб розробити плани для "коаліції бажаючих", щоб стримати росію від подальшого вторгнення в Україну в разі мирної угоди 

- йдеться в повідомленні.

"Коаліція охочих": Канада готова надіслати миротворців в Україну06.03.2025, 05:34 • 20876 переглядiв

Антоніна Туманова

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