"Коаліція бажаючих": Макрон привітав голів оборонних відомств перед переговорами
Київ • УНН
Військові керівники близько 30 країн зустрілися в Парижі за запрошенням Макрона. Мета зустрічі - розробка планів "коаліції бажаючих" для стримування росії від подальшого вторгнення в Україну.
Військові керівники з приблизно 30 країн зібралися для переговорів у Парижі, передає УНН з посиланням на BBC.
Запрошені президентом Франції Еммануелем Макроном, вони почнуть підготовку плану "коаліції бажаючих".
... керівники оборони з приблизно 30 країн зустрінуться, щоб розробити плани для "коаліції бажаючих", щоб стримати росію від подальшого вторгнення в Україну в разі мирної угоди
"Коаліція охочих": Канада готова надіслати миротворців в Україну06.03.2025, 05:34 • 20876 переглядiв