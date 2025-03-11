"Коаліція бажаючих": Макрон привітав голів оборонних відомств перед переговорами

Військові керівники з приблизно 30 країн зібралися для переговорів у Парижі, передає УНН з посиланням на BBC.

Запрошені президентом Франції Еммануелем Макроном, вони почнуть підготовку плану "коаліції бажаючих".

... ​​керівники оборони з приблизно 30 країн зустрінуться, щоб розробити плани для "коаліції бажаючих", щоб стримати росію від подальшого вторгнення в Україну в разі мирної угоди - йдеться в повідомленні.

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