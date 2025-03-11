"Коалиция желающих": Макрон приветствовал глав оборонных ведомств перед переговорами

Военные руководители из примерно 30 стран собрались для переговоров в Париже, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Приглашенные президентом Франции Эммануэлем Макроном, они начнут подготовку плана "коалиции желающих".

... ​​руководители обороны из примерно 30 стран встретятся, чтобы разработать планы для "коалиции желающих", чтобы удержать Россию от дальнейшего вторжения в Украину в случае мирного соглашения - сказано в сообщении.

"Коалиция желающих": Канада готова отправить миротворцев в Украину