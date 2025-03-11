"Коалиция желающих": Макрон приветствовал глав оборонных ведомств перед переговорами
Киев • УНН
Военные руководители около 30 стран встретились в Париже по приглашению Макрона. Цель встречи - разработка планов "коалиции желающих" для сдерживания россии от дальнейшего вторжения в Украину.
Военные руководители из примерно 30 стран собрались для переговоров в Париже, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Приглашенные президентом Франции Эммануэлем Макроном, они начнут подготовку плана "коалиции желающих".
... руководители обороны из примерно 30 стран встретятся, чтобы разработать планы для "коалиции желающих", чтобы удержать Россию от дальнейшего вторжения в Украину в случае мирного соглашения
"Коалиция желающих": Канада готова отправить миротворцев в Украину06.03.2025, 05:34 • 20876 просмотров