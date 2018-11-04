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КНДР пригрозила відновити ядерну програму

КНДР пригрозила відновити ядерну програму

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Північна Корея виступила з погрозами відновити державну політику, спрямовану на розвиток ядерної програми, якщо США не скасують економічні санкції, накладені на країну. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Як повідомляють американські ЗМІ, міністерство закордонних справ країни у п'ятницю заявило, що Північна Корея стикається з тиском з боку США та Південної Кореї, які намагаються відмовити її від ядерної програми.

КНДР не погрожувала вийти з поточних ядерних переговорів із Вашингтоном, але натякнула на можливість повернення до розвитку ядерних потужностей, пише видання.

У цій заяві, як зазначається, уперше прозвучала можливість відновлення Північною Кореєю випробування ядерної зброї та подальшого розвитку програми з того часу, як лідер країни Кім Чен Ин підписав нову державну політику.

Заява міністерства закордонних справ країни, видана від імені директора Інституту американських досліджень міністерства, стверджує, що "поліпшення відносин і санкції не сумісні".

"Америка вважає, що її постійні "санкції та тиск" призводять до "денуклеаризації". Ми не можемо не сміятися над такою дурною ідеєю", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, США розраховують на те, що КНДР не стане затягувати терміни інспекцій ядерних об'єктів.

Як повідомляв УНН, 7 жовтня відбувся візит до Пхеньяна та Пекіна держсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американської дипломатії вдалося досягти домовленості з лідером КНДР Кім Чен Ином про створення робочої групи із питань денуклеаризації, а також обговорити можливість проведення другого саміту КНДР і США.

Нагадаємо, перша в історії зустріч на вищому рівні між США і КНДР відбулася 12 червня в Сінгапурі. За її підсумками Трамп і Кім Чен Ин прийняли спільну заяву. У ній Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Проте наміри сторін у підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизовані.

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