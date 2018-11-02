Держдеп розраховує, що КНДР не стане затягувати терміни інспекцій ядерних об'єктів

“Вони закрили пару об’єктів. Нам сказали, що ми проінспектуємо ці об’єкти незабаром. Кім Чен Ин сказав мені про це особисто. Я сподіваюся на те, що це станеться раніше, ніж стане занадто пізно”, — зазначив шеф американської дипломатії, ствердно відповівши на питання журналіста, чи обговорюється дотепер питання щодо проведення другої зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї у наступному році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Болтон не виключив, що друга зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться до кінця року

Держсекретар запевнив, що США підуть на скасування економічних санкцій відносно Пхеньяну тільки після того, як переконаються в початку процесу денуклеаризації КНДР. “Не варто навіть на хвилину замислюватися про те, що президент Трамп, я або адміністрація повіримо комусь на слово. Нам потрібно побачити це і знати про це. Як тільки у нас з’явиться можливість, шанс верифікувати те, що це відбулося насправді, тоді і тільки тоді будуть зняті економічні санкції, накладені на Північну Корею”, — вказав Помпео.

Як раніше інформував УНН, 7 жовтня відбувся візит до Пхеньяну та Пекіну держсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американської дипломатії вдалося досягти домовленості з лідером КНДР Кім Чен Ином про створення робочої групи із питань денуклеаризації, а також обговорити можливість проведення другого саміту КНДР і США.

Нагадаємо, перша в історії зустріч на вищому рівні між США і КНДР відбулася 12 червня в Сінгапурі. За її підсумками Трамп і Кім Чен Ин прийняли спільну заяву. У ній Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Проте наміри сторін у підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизовані.