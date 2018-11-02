Госдеп рассчитывает, что КНДР не станет затягивать c инспекцией ядерных объектов

“закрыли пару объектов. Нам сказали, что мы проинспектируем эти объекты в скором времени. Ким Чен Ын сказал мне об этом лично. Я надеюсь на то, что это произойдет прежде, чем станет слишком поздно”, — отметил шеф американской дипломатии, утвердительно ответив на вопрос журналиста, обсуждается ли до сих пор вопрос о проведении второй встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи в следующем году.

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Госсекретарь заверил, что США пойдут на отмену экономических ограничений в отношении Пхеньяна только после того, как убедятся в начале процесса денуклеаризации КНДР. “Не стоит даже на минуту задумываться о том, что президент Трамп, я или администрация поверим кому-то на слово. Нам нужно увидеть это и знать об этом. Как только у нас появится возможность, шанс верифицировать то, что это на самом деле произошло, тогда и только тогда будут сняты экономические санкции, наложенные на Северную Корею”, — отметил Помпео.

Как ранее информировал УНН, 7 октября состоялся визит Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американской дипломатии удалось достичь договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго саммита КНДР и США.

Напомним, первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По её итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В ней Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.