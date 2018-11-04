КНДР пригрозила восстановить ядерную программу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Северная Корея выступила с угрозами восстановить государственную политику, направленную на развитие ядерной программы, если США не отменят экономические санкции, наложенные на страну. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
Как сообщают американские СМИ, министерство иностранных дел страны в пятницу заявило, что Северная Корея сталкивается с давлением со стороны США и Южной Кореи, которые пытаются отговорить ее от ядерной программы.
КНДР не угрожала выйти из текущих ядерных переговоров с Вашингтоном, но намекнула на возможность возвращения к развитию ядерных мощностей, пишет издание.
В этом заявлении, как отмечается, впервые прозвучала возможность восстановления Северной Кореей испытания ядерного оружия и дальнейшего развития программы с тех пор, как лидер страны Ким Чен Ын подписал новую государственную политику.
Заявление министерства иностранных дел страны, выданное от имени директора Института американских исследований министерства, утверждает, что "улучшение отношений и санкции не совместимы".
"Америка считает, что ее постоянные "санкции и давление" приводят к "денуклеаризации". Мы не можем не смеяться над такой глупой идеей", - говорится в заявлении.
Напомним, США рассчитывают на то, что КНДР не станет затягивать сроки инспекций ядерных объектов.
Как сообщал УНН, 7 октября состоялся визит в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американской дипломатии удалось достичь договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго саммита КНДР и США.
Напомним, первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В ней Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.