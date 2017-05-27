Клишолапе життя – у Житомирі працює центр для порятунку ведмедів

У центрі порятунку ведмедів “Надія” клишолапим у прямому сенсі слова дають друге життя. Долі кожної із 5 тварин, що живуть тут не позаздриш — зокрема медведицю на ім’я Настя у місячному віці забрали від мами та продали до приватного зоопарку, без мами малеча жити не могла, отож і опинилась у центрі порятунку — з неї, до речі, і розпочалась історія закладу — ще у далекому 2012 р. Згодом до Насті приєднались ведмеді Зоя, Юля, Маша та єдиний самець — Гроша, він ще й наймолодший серед клишолапих.

Долі 9-річної Маші теж не позаздриш — раніше її використовували для травлі собак — ведмедицю віддавали на поталу мисливським псам, втім у 2013 р. її вдалось врятувати.

З 2015 р. у центрі живуть дві сестрички — Зоя та Юля — вони “працювали” у приватному цирку, а утримували їх у клітках розміром півтора на півтора метри.

Зараз ведмеді мають все для повноцінного життя — просторі вольєри та більш ніж пристойне харчування — в їх меню, окрім традиційних овочів, фруктів та м’яса є навіть екзотичні ківі, якими клишолапі із задоволенням ласують. Як і в людей, у кожного з ведмедів є свій власний характер.

“Є ведмедики добрі, а є, які, скажімо так, проявляють свою агресію — Настя, наприклад, потрапивши сюди першою, відчуває себе головною, що над ведмедиками, що над нами працівниками, постійно показує свій характер. З добрих ведмедиків — це в нас Грошик і Маша”, говорить працівник по догляду за тваринами центру Володимир Костюченко.

До слова, цей центр під Житомиром є одним із небагатьох в Україні — ведмедів також рятують в Західній Україні, де є подібна державна установа.

Окрім цього працівник центру розповів кілька цікавих фактів про ведмедів:

— Попри свою показну неповороткість та клишоногість, ведмеді можуть розвивати швидкість до 60 км/год.

— Ведмеді насправді люблять мед, але ласують лише натуральним продуктом — синтетичний мед навіть не спробують

— Насправді ведмеді не нападають на людину як на свою жертву — вони можуть атакувати або з переляку, або ж якщо відчуватимуть загрозу від людини

— Ведмеді — боягузи — людину атакувати вони можуть просто з переляку

— Дорослі ведмеді взагалі не п’ють молока

— Ведмеді дуже витривалі — доросла особина може спокійно “перебігати” підготовленого легкоатлета.

Нагадаємо, 25 травня Київський зоопарк поповнився трьома альпаками.