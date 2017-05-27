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Косолапая жизнь - в Житомире работает центр для спасения медведей

Киев • УНН

 • 48805 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 мая. УНН. Центр для спасения медведей функционирует под Житомиром, сообщает корреспондент УНН.

Косолапая жизнь - в Житомире работает центр для спасения медведей

В центре спасения медведей “Надежда” косолапым, в прямом смысле слова, дают вторую жизнь. Судьбе каждого из 5 животных, живущих здесь не позавидуешь — в частности медведицу по имени Настя в месячном возрасте забрали от мамы и продали в частный зоопарк, без мамы она жить не могла, вот и оказалась в центре спасения — с нее, кстати, и началась история заведения — еще в далеком 2012г. Впоследствии к Насте присоединились медведи Зоя, Юля, Маша и единственный мужчина — Гроша, он еще и самый молодой среди косолапых.

Судьбе 9-летней Маши тоже не позавидуешь — раньше ее использовали для травли собак — медведицу отдавали на растерзание охотничьим псам, однако в 2013 ее удалось спасти.

С 2015 г. в центре живут две сестрички — Зоя и Юля — они “работали” в частном цирке, а удерживали их в клетках размером 1,5 на 1,5 м.

Сейчас медведи имеют все для полноценной жизни — просторные вольеры и более чем приличное питание — в их меню, кроме традиционных овощей, фруктов и мяса есть даже экзотические киви, которыми косолапые с удовольствием лакомятся. Как и у людей, у каждого из медведей есть свой собственный характер.

“Есть мишки хорошие, а есть, которые, скажем так, проявляют свою агрессию — Настя, например, попав сюда первой, чувствует себя главной, что над мишками, что над нами работниками, постоянно показывает свой характер. С добрым мишек — это у нас Денежка и Маша ”, - говорит работник по уходу за животными центра Владимир Костюченко.

К слову, этот центр под Житомиром является одним из немногих в Украине — медведей также спасают в Западной Украине, где есть подобная государственное учреждение.

Кроме этого, работник центра рассказал несколько интересных фактов о медведях:

— Несмотря на свою показную неповоротливость и косолапость, медведи могут развивать скорость до 60 км / ч.

— Медведи самом деле любят мед, но лакомятся только натуральным продуктом — синтетический мед даже не попытаются

— На самом деле медведи не нападают на человека как на свою жертву — они могут атаковать или от испуга, или если будут чувствовать угрозу от человека

— Медведи — трусы — человека атаковать они могут просто от испуга

— Взрослые медведи вообще не пьют молока

— Медведи очень выносливые — взрослая особь может спокойно “перебегать” подготовленного легкоатлета.

Напомним, 25 мая Киевский зоопарк пополнился тремя альпаками .

Украинские Национальные Новости

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