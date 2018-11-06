Клімкін прокоментував чергову “комунікаційну халепу” Хуга
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Колишній заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Хуг у своїх заявах не може виходити за формальні рамки. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи на своїй сторінці у Facebook слова Хуга про те, що він не визнав РФ агресором, передає УНН.
“Александр Хуг вкотре явно потрапляє у комунікаційну халепу. І не тому, що він проросійський, адже свої обов’язки заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні він намагався виконувати неупереджено”, — заявив Клімкін.
За словами міністра, “халепа” сталась насамперед тому, що, зважаючи на офіційний статус спостерігача, у своїх заявах він не може виходити за формальні рамки — не має права давати жодних політичних оцінок і говорити “від себе”.
Зазначимо, раніше під час виступу на одному з телеканалів колишній заступник голови місії ОБСЄ в Україні на запитання журналіста “чи вважаєте ви Росію агресором?” відповів: “ні”.
Водночас він визнав, що місія виявила на Донбасі кадрових військових із Росії.
“І все одно, це не виправдання. Адже навіть у цій чутливій ситуації, безпосередньо обумовленій його мандатом, потрібно було зуміти знайти інші слова, які не допускали б будь-яких „проросійських“ інтерпретацій. Від цього значною мірою залежить розуміння та підтримка в Україні діяльності СММ”, — написав Клімкін.
Він підкреслив, що спектр можливостей спостерігачів ОБСЄ на Донбасі вельми обмежений, а російські окупанти всіляко перешкоджають їх роботі.
"Але присутність такої місії набагато важливіша, ніж відсутність будь-якої“, — додав дипломат.
Як повідомляв УНН, у жовтні видання Foreign Policy опублікувало інтерв’ю з Хугом, в якому була заява про те, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі.
Пізніше Foreign Policy видалило з інтерв’ю заступника голови місії ОБСЄ Александра Хуга зазначені слова, оскільки вони не “відображали того, що малось на увазі”.