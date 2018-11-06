Клімкін прокоментував чергову “комунікаційну халепу” Хуга

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Колишній заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Хуг у своїх заявах не може виходити за формальні рамки. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи на своїй сторінці у Facebook слова Хуга про те, що він не визнав РФ агресором, передає УНН.