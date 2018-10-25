Хуг: місія ОБСЄ не побачила "прямих доказів" присутності РФ на Донбасі

“Проте ми бачили конвої, які в’їжджають і виїжджають з України по ґрунтових дорогах вночі в місцях, де немає пунктів пропуску на кордоні”, — додав він. За словами Александра Хуга, СММ ОБСЄ зафіксувала на відео подібний інцидент і оприлюднила його.

“Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включно із військовим електронним озброєнням”, — зазначив заступник глави місії. Також він додав, що деякі бойовики, яких брали в полон українські солдати, зізнавалися, що вони є російськими військовослужбовцями і воюють на Донбасі під час ротації.

Окрім того, Хуг підтвердив, що спостерігачі ОБСЄ бачили людей з російськими розпізнавальними знаками, проте, на його думку, одяг з такими позначками “можна купити будь-де”.

Нагадуємо, місія ОБСЄ зафіксувала роботу зенітно-ракетного комплексу “Оса” поблизу підконтрольної бойовикам “ДНР” ділянки українсько-російського кордону. ЗРК побачив безпілотник СММ дальнього радіусу дії.