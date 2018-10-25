На підконтрольній бойовикам "ДНР" ділянці кордону з РФ стріляли з зенітно-ракетного комплексу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Місія ОБСЄ зафіксувала роботу зенітно-ракетного комплексу “Оса” поблизу підконтрольної бойовикам “ДНР” ділянки українсько-російського кордону. ЗРК побачив безпілотник СММ дальнього радіусу дії, повідомляє УНН з посиланням на Facebook Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Ракетний комплекс знаходився поблизу непідконтрольного Україні селища Житенко в Донецькій області. Населений пункт розташований в 70 кілометрах від Донецька на північний захід від непідконтрольного уряду району біля кордону з РФ.
У місії зазначають, що раніше на цій ділянці були зафіксовані автоколони, які в’їжджали в Україну і виїжджали з неї.
За оцінкою спостерігачів, у комплексу працював двигун, а сам ЗРК функціонував. СММ ОБСЄ також опублікувала відео роботи даного ЗРК.